BBK Bilbao Music Legends Fest cierra el cartel de su nueva edición

BBK Bilbao Music Legends Fest se celebrará los días 14 y 15 de junio de 2024 en el Bilbao Arena. La séptima edición del evento contará con dos días de clásicos, encabezados por The Pretenders y Deep Purple.

El festival divide su cartel por días con la confirmación de la banda anglo-estadounidense THE PRETENDERS como cabeza de cartel para el viernes. La banda liderada por la carismática Chrissie Hynde, con más de cuatro décadas de carrera y grandes éxitos como «Back on the Chain Gang», «I’ll Stand by You» o “Don’t Get Me Wrong”, comenzó su andadura liderando la corriente new wave, y enseguida se subió a una ola de popularidad durante la que fue evolucionando a nuevos sonidos que han traído a la formación hasta nuestros días, ocupando la primera línea de las grandes bandas de pop rock de las últimas décadas.

Ese mismo día, actuarán con casi 40 años de trayectoria THE JAYHAWKS (Minnesota), que con su country rock alternativo es considerada una de las más grandes y mejores formaciones de la música popular americana, y los ya anunciados THE SCREAMIN’ CHEETAH WHEELIES (Tennessee), con su clásico y enérgico rock sureño (con fecha exclusiva en España en 2024), y el power trío SUSAN SANTOS, con la propia Susan al frente liderando una banda del mejor blues-rock.

La segunda jornada del festival contará, como ya se había adelantado, con las actuaciones de DEEP PURPLE (Reino Unido), artífices de grandes temas clásicos de la cultura del rock, que han logrado crear una legión de seguidores y seguidoras que engloban varias generaciones, y de CANNED HEAT banda legendaria de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles en 1965. A estas primeras confirmaciones para el sábado se suman las actuaciones de BLUES PILLS (Suecia y EE.UU.), con la poderosa voz de Elin Larssons al frente de la banda de rock-blues, y del músico de rock euskaldun PETTI (Bera) con una trayectoria que abarca la publicación de 13 álbumes llenos de canciones ricas en matices, teñidas de blues y cargadas de electricidad.

Además, como viene siendo habitual, el festival reservará la terraza exterior Voodoo Child para las actuaciones de las bandas locales. En esta edición pasarán por su escenario: Arnau & The Honky Tonk Losers, Kinki Boys, Nevadah, Sotomonte, The Ribbons y Ziin & The Melody Breakers dando así por cerrado el cartel para la edición de este año.

Abonos para BBK Bilbao Music Legends Fest

Abonos y entradas de día en: www.musiclegendsfestival.com.