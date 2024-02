Disco tributo a Low con Riders of the Canyon, Elle Belga, Club del Río y más

En noviembre de 2022 nos dejaba Mimi Parker de Low, una de las bandas que más huella han dejado en la música alternativa de los últimos 30 años. Con el objetivo de expresar gratitud y admiración hacia el grupo, Born! Music ha coordinado One Special Gift. La familia Born! Music canta a Low, un recopilatorio que reúne la colaboración desinteresada de diversos artistas de la casa. Carla, Sara Zozaya, Riders of the Canyon, Elle Belga, Amorante, L-R, Club del Río, Montefuji, Joana Serrat, Zabala, Ten Thousand Islands, Le Parody y Alejandro Pelayo & Guille Galván ft. Nur Levi son los artistas que han contribuido en este proyecto.

Este tributo no solo busca honrar el legado musical de Low, sino también devolver un pequeño gesto de gratitud por el impacto que la banda ha tenido en la comunidad musical. Abel Cuevas, conocido por su colaboración en los posters de las giras españolas de Low, se ha encargado de la parte gráfica de este proyecto.

One Special Gift está disponible en formato digital en todas las plataformas de música en streaming. Sin embargo, para aquellos que deseen contribuir, el disco también está disponible en Bandcamp, donde todas las ganancias serán donadas íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Escucha ‘One Special Gift. La familia Born! Music canta a Low’

One Special Gift. La familia Born! Music canta a Low de VV.AA.

Estas son sus canciones

1. CARLA – Words

2. Sara Zozaya – Over The Ocean

3. Riders Of The Canyon – Sunflower

4.Elle Belga – Little Argument with Myself

5. Amorante ft. Elle Belga – Nazka puntu bat (Point of Disgust)

6. L-R – Monkey

7. Club del Río – On My Own

8. Montefuji – No Comprende

9. Joana Serrat – What Part of Me

10. Zabala – Quorum

11. Ten Thousand Islands – Dancing and Blood

12. Le Parody – Fly (Volar)

13. Alejandro Pelayo & Guille Galván ft. Nur Levi – All Night