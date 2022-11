Big Joanie – Back Home (Kill Rock Stars)

Sobre el trío londinense ya hablamos cuando publicaron su debut Sistah, un elepé excelente de punk aguerrido que fue editado por el sello de Thurston Moore. Las Big Joanie son un grupo que en la escena londinense se están haciendo bastante conocidas no solo por su música, sino también por su faceta de activismo feminista y de género: Stephanie Phillips -guitarrista y cantante- ha formado el colectivo Diaspora Punx Collective que cada año organizan el Decolonise Fest con grupos de artistas punk negras, además de escribir un ensayo sobre su admirada Solange; por su lado, la bajista Stella Adeyeri imparte clases de en una institución de beneficencia, y la baterista Chardine Taylor es activista LGTBI+.

El segundo elepé de Big Joanie es mucho más ambicioso. Han dejado un poco de lado ese sonido lo-fi que daba sentido a su debut para adentrase en un sonido con más músculo y fibra, y una producción -a cargo de Margo Broom, que también ha producido a Goat Girl– que realza el dominio de un grupo de armas tomar.

Abren el disco con “Cactus Tree” que es una trepanación eléctrica de texturas psicodélicas y oblicuas: es como un laberinto de electricidad, un vaivén de ruido incandescente. Las reminiscencias a sus admiradas Sleater-Kinney se palpan en las orgánicas “Taut”, “In My Arms” o “Happier Still”. Tremendas las tres.

En “Confident Man” los sintes van esculpiendo una melodía estupenda que es muy Throwing Muses, cosa que podemos decir lo mismo de “What Are You Waiting For”. “Count To 10” viene acolchada por una caja de ritmos y un pulso minimalista, “Insecure” saca pecho como la mejor Skunk Anansie, y acaban este excelente disco con “Sainted” es como cruzar a X-Ray Spex con Devo. Creciendo y creciendo.

