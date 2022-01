Björn Ulvaeus de ABBA lanza el programa de radio en Apple Music Hits

El cantante, compositor, productor y miembro fundador de ABBA, Björn Ulvaeus, lanza “Björn from ABBA and Friends Radio” en la emisora global de radio Apple Music Hits.

Björn es el último artista en unirse a la galardonada programación de radio de Apple Music, que incluye programas presentados por The Weeknd, Elton John, Shania Twain, Mark Hoppus, J Balvin y muchos más.

El episodio inaugural presenta al invitado especial Nile Rodgers, quien se une a Björn para compartir historias y descubrir sus secretos a la hora de componer, la influencia imborrable de ABBA, las claves de su éxito y su legendaria herencia. Otros invitados adicionales son la dramaturga Catherine Johnson, quien escribió el libreto del musical teatral y la primera adaptación cinematográfica de “Mama Mia!” y el director creativo de los próximos conciertos del tour ABBA Voyage, Johan Renck.

“Estoy emocionado de hacer este programa en Apple Music Hits porque hace tiempo que quería preguntarles a algunas personas emocional e intelectualmente muy capacitados qué saben acerca de ABBA, por qué creen que nuestras canciones han perdurado tanto tiempo, casi 40 años…porque yo mismo no lo entiendo”, dice Björn. “A veces, cuando veo la cantidad de álbumes que hemos vendido, que dicen que ronda los 400 millones, intelectualmente puedo llegar a entenderlo, pero emocionalmente nunca he podido comprenderlo, porque no sé por qué sucedió así. Sólo sé que escribimos nuestras canciones lo mejor que pudimos, y que las grabamos lo mejor que sabíamos, y eso fue todo. Lo que sucedió después fue un fenómeno que nunca llegué a entender del todo. Así que tal vez mis invitados aquí, en esta serie de episodios, me ayuden a entenderlo. Tal vez aporten algo de luz a lo que he esperado durante tanto tiempo. Ya he hablado con bastante gente sobre este tema, por supuesto, pero nadie ha encontrado una respuesta realmente buena, así que creo que eso es en esencia de lo que van estos programas. Se trata de, finalmente, obtener respuestas a algunas preguntas que he buscado durante mucho tiempo”.