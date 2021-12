Black Country, New Road estrenan “Concorde”, el tercer sencillo de su esperado segundo álbum, Ants From Up There, que se lanzará el 4 de febrero de 2022 a través de Ninja Tune.

“Concorde” comienza como uno de los momentos más tiernos del nuevo álbum, abriendo con una batería suave, líneas de guitarra distorsionadas y el canto casi susurrado del líder Isaac Wood, culminando como uno de sus momentos más alegres y explosivos. Continúa señalando la evolución musical del nuevo material de la banda, explorando una amplia gama de dinámicas a medida que aprovechan el poder de la tensión y la liberación, ejerciendo potencia no solo en el crescendo explosivo sino también en la acumulación moderada.

“Concorde”, llega después del reciente anuncio del nuevo álbum de la banda (Lewis Evans, May Kershaw, Charlie Wayne, Luke Mark, Isaac Wood, Tyler Hyde y Georgia Ellery), que está listo para aterrizar casi exactamente un año después del día del lanzamiento de su debut.

Escucha ‘Concorde’ de Black Country, New Road