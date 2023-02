Sound Isidro 2023 cierra su cartel con Guadalupe Plata, Green Valey, Sessa y más

El ciclo Sound Isidro Vibra Mahou adelanta en 2023 sus fechas y tendrá lugar entre los meses de abril y mayo. Cerca de 80 artistas de siete nacionalidades diferentes repartidos en 22 salas del circuito de música en directo de Madrid a lo largo de esos dos meses.

Tras una primera tanda con nombres como Robyn Hitchcock, Surfin’ Bichos, Los Enemigos, Pony Bravo, Camellos, Vera Fauna, Heather, Cometa y muchos más, la organización anuncia el cierre del cartel con Guadalupe Plata, Green Valey, Sessa, El Kuelgue, Ainda, Escandaloso Xpósito Quartet, Kimberley Tell o mariagrep, entre otros.

Toma nota de todos los conciertos de Sound Isidro 2023

Miércoles 12 de abril: Robyn Hitchcock & Los Del Huevos Band @ Independance [entradas]

Jueves 13 de abril: Pony Bravo @ Shôko [entradas]

Jueves 13 de abril: Holly Gollightly Band + Shanghai Baby @ Sala Maravillas [entradas]

Jueves 13 de abril: mariagrep + Kimberley Tell @ Clamores [entradas]

Viernes 14 de abril: Mainline Magic Orchestra @ Independance [entradas]

Viernes 14 de abril: El Nido @ Café La Palma [entradas]

Viernes 14 de abril: Enemic Interior + Golpe de Gracia @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 15 de abril: Sistema de Entretenimiento @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Sábado 15 de abril: Le Boom @ Clamores [entradas]

Jueves 20 de abril: Green Valley @ Sala Mon [entradas]

Jueves 20 de abril: Enamorados + Los Valientes @ Hangar 48 [entradas]

Jueves 20 de abril: Tigres Leones + Estrella Fugaz @ El Sol [entradas]

Jueves 20 de abril: Pena Máxima + Xisco Rojo @ Siroco [entradas]

Viernes 21 de abril: Oddisee & Good Compny @ Sala Mon [entradas]

Viernes 21 de abril: Juicy BAE @ Shôko [entradas]

Viernes 21 de abril: Teo Planell @ Café La Palma [entradas]

Sábado 22 de abril: Daft Kant + Seggs Tape @ Trash Can [entradas]

Sábado 22 de abril: Toldos Verdes + PLEENS @ El Sótano [entradas]

Sábado 22 de abril: Bearoid @ Contraclub [entradas]

Jueves 27 de abril: Clutchill @ Siroco [entradas]

Jueves 27 de abril: Edu Requejo @ El Intruso [entradas]

Viernes 28 de abril: Show Me the Body + Lucy @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 28 de abril: Samuel SLZR @ Independance [entradas]

Viernes 28 de abril: Ghouljaboy @ Clamores [entradas]

Viernes 28 de abril: Cosmic Wacho @ El Juglar [entradas]

Sábado 29 de abril: El Último Vecino @ El Sol [entradas]

Sábado 29 de abril: Gala Nell @ Cadavra [entradas]

Jueves 4 de mayo: Çantamarta @ Copérnico [entradas]

Jueves 4 de mayo: Fino Oyonarte @ El Intruso [entradas]

Jueves 4 de mayo: Jexer + Espineli @ Vesta [entradas]

Viernes 5 de mayo: Camellos + El Diablo de Shanghai @ La Paqui [entradas]

Viernes 5 de mayo: Queidem @ Vesta [entradas]

Viernes 5 de mayo: El Gavira @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de mayo: Barry B @ Siroco [entradas]

Sábado 6 de mayo: Jordi Ganchitos @ Contraclub [entradas]

Domingo 7 de mayo: Crudo Pimento @ Rockville [entradas]

Jueves 11 de mayo: Pepe : Vizio @ Independance [entradas]

Jueves 11 de mayo: Lucía Tacchetti @ El Juglar [entradas]

Juueves 11 de mayo: Amor Líquido @ Siroco [entradas]

Viernes 12 de mayo: Parkineos @ Shôko [entradas]

Viernes 12 de mayo: Guadalupe Plata @ La Paqui [entradas]

Viernes 12 de mayo: La Plata @ El Sol [entradas]

Viernes 12 de mayo: Cometa @ El Sótano [entradas]

Sábado 13 de mayo: C Marí @ Clamores [entradas]

Sábado 13 de mayo: Nueve Desconocidos @ Cadavra [entradas]

Miércoles 17 de mayo: GUADA @ El Sol [entradas]

Jueves 18 de mayo: John Pollo?n @ Copérnico [entradas]

Jueves 18 de mayo: Surfin’ Bichos @ La Paqui [entradas]

Jueves 18 de mayo: Vera Fauna + Fullero @ El Sol [entradas]

Jueves 18 de mayo: Xenia + Lusillón @ Sala Maravillas [entradas]

Jueves 18 de mayo: Ainda @ Clamores [entradas]

Viernes 19 de mayo: Pedro LaDroga @ Independance [entradas]

Viernes 19 de mayo: Heather @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 19 de mayo: Enry-K + Sam Davies @ Copérnico [entradas]

Sábado 20 de mayo: Nerve Agent + Kievra @ Independance [entradas]

Sábado 20 de mayo: Los Enemigos @ La Riviera [entradas]

Sábado 20 de mayo: The Haunted Youth @ Copérnico [entradas]

Miércoles 24 de mayo: La Zowi @ La Riviera [entradas]

Miércoles 24 de mayo: El Kuelgue @ El Sol [entradas]

Miércoles 24 de mayo: Sessa @ El Intruso [entradas]

Jueves 25 de mayo: Cráneo @ Shôko [entradas]

Viernes 26 de mayo: Escandaloso Xpósito Quartet & amigos @ Sala Nazca [entradas]

Viernes 26 de mayo: Loma Baja + Ou! @ Maravillas [entradas]

Sábado 27 de mayo: Los Manises @ Trash Can [entradas]