Blonde Redhead anuncian nuevo disco que llegará en septiembre

Blonde Redhead están de vuelta con su primer disco en nueve años, que llegará con el título de Sit Down for Dinner. Estará disponible a partir del próximo 29 de septiembre a través de section1.

Hoy presentan «Before», uno de los temas más juguetones del álbum, que con las voces apiladas del cantante y multiinstrumentista Kazu Makino, se escribió con la noción de la reencarnación en mente, narrada desde la perspectiva de un niño que parece saberlo todo: «I don’t need to see/I already know/I can tell you I’ve seen it all before/Once upon a time/Was I a silent child seen it all before/Stop before you run/Before you make a run/Turn it upside down».

Kazu profundiza: «Algunos niños parecen muy sabios, como si recordaran sus vidas pasadas… o al menos esa es la impresión que me da a mí. La canción es una especie de celebración de ese tipo de cualidad en una persona joven».

Escucha ‘Before’ de Blonde Redhead