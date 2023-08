Los ex Fugazi The Messthetics nos visita en octubre

The Messthetics, un trío instrumental conformado por antiguos miembros de Fugazi, específicamente por la icónica base rítmica del grupo: el bajista Joe Lally y el baterista Brendan Canty, junto al guitarrista Anthony Pirog. Su música ha sido descrita como una mezcla de «jazz punk post hardcore jam».

Mencionar a Fugazi en este punto sería casi un acto de falta de respeto, ya que Fugazi es posiblemente una de las bandas más influyentes e importantes en la historia del rock-punk-indie en todo el universo musical.

Joe Lally había estado viviendo en Roma y al regresar a Washington D.C., se reencontró con Brendan Canty y compartió algunos de sus trabajos en solitario. Canty sugirió que Pirog se uniera a ellos, ya que había dejado una impresión duradera anteriormente. Cuando los tres comenzaron a tocar juntos, la química fue instantánea, y Pirog invitó a los otros dos a unirse a su proyecto con Tzadik Records de John Zorn.

Aunque no llegaron a grabar para Tzadik, en su primer concierto, Ian MacKaye (director de Dischord Records y miembro de Fugazi) quedó impresionado y les ofreció un contrato con Dischord Records. El primer álbum de la banda, autotitulado The Messthetics, fue lanzado por Dischord en 2018. Fue grabado en vivo en la sala de ensayo de Canty. Su siguiente álbum, Anthropocosmic Nest, vio la luz el 6 de septiembre de 2019 también bajo el sello Dischord Records.

Por primera vez, nos presentarán su primera gira en España, con fechas en:

18 de octubre en MADRID + LOMA BAJA – Sala Moby Dick ENTRADAS MADRID

19 de octubre en ALICANTE + LOS MANISES + PIONERA + CEMENTERI. Sala Stereo ENTRADAS ALICANTE



20 de octubre en MÁLAGA + NOTES TO MYSELF + SORRY KINI + ARTISTAS POR CONFIRMAR. Concierto celebración 10 años de Moments (en colaboración con SumaFest) Sala Marte ENTRADAS MÁLAGA