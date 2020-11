Bob Vylan: El grito afilado de los marginados por el sistema

Sí, estás leyendo bien. No es una errata por parte de la revista ni tampoco yo me he vuelto loco. Este, no es un artículo del legendario cantautor estadounidense. Y sinceramente, me alegro de que así sea. Bob Vylan es otro de los hijos del Brexit. Un artista que refleja las cloacas del sistema, demostrándonos, otra vez, como la línea de salida no es igual para todos. Si a vida fuera un camino de rosas no existiría el punk, ni tampoco Bob Vylan. Es así de sencillo, así de cruel.

Cerrar los ojos o mirar hacia otro lado no hace que los problemas desaparezcan. Más bien al revés, los agrandan. Señalados, pisoteados y rechazados, después de que les dijesen que no valían para nada, encontraron en la música su única salida. Esa es la historia de Bob Vylan, un dueto británico, afincado en Londres, y formado en el 2017 por Bob13 y Bobby Vylan. Su música son los desgarros de una parte de la población abandonada y utilizada por el sistema. De ahí, la agresividad de su sonido, la dureza de sus letras.

Con un sonido Punk, al más puro estilo Bad Brains fusionado con el hardcore trap y el grime, nos presentaron a principios de julio su primer Ep titulado We live here. Un disco que como ellos mismos mencionaban, fue rechazado en bloque por la industria discográfica británica. Auto producido y en estos momentos agotado físicamente en prácticamente todas las tiendas o bandcamp, incluso es difícil de encontrar digitalmente porque muchas de las canciones no están, como forma de protesta, subidas a las plataformas de streaming. Un trabajo visceral que funciona como una radiográfica sociopolítica perfecta. Un disco que gira entorno a la crítica al racismo, pero también a la brutalidad policial, la precariedad o el clasismo. Como ellos mismos comentan “Hemos estado hablando de estos temas, de la alineación y persecución, del sexismo, homofobia, racismo y clasismo, y obviamente tenemos una experiencia de primera mano de lo que es ser un marginado por ser negros; o debido a los ingresos de nuestro hogar o donde hemos crecido”.

Una carta de presentación contundente es la canción que da nombre al álbum “We live here”, acompañada de un video con cientos de miles de visitas, nos habla en primera mano del racismo que se sufre en Reino Unido; Mis vecinos me llamaban negrata/ me dijeron que regresara a mi país/ eso nos lo han dicho desde que llegamos/ Este lugar es bastante horrible/ pero es mi puto país/ y nunca ha sido jodidamente encantador. Un mensaje que se complementa con canciones como “Northern Line”, “England´s line” o “Lynch your Leaders”. Un proyecto de apenas 19 minutos, y ocho temas, que incluye una introducción y un final que sirven como manifiestos políticos.

Esta es la realidad, promesas de reconstrucción que posteriormente vuelven a dejar ver las ruinas. Protestas de cambio social por enésima década consecutiva. Un cielo de Londres que cada vez parece más oscuro y encapotado. Bob Vylan es otra respuesta sincera a este podrido sistema. Es el grito de los marginados, de la cultura de los márgenes.

