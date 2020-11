B.B. King and Eric Clapton – Riding with the King – 20th anniversary (Reprise Records)

Se produjo el vigésimo aniversario de la particular, vibrante, épica, reluciente y ejemplar colaboración entre estos dos poderosos brujos del más superlativo blues, B.B. King y Eric Clapton, así que para la señalada ocasión ya se nos presentó aquí la reedición de la propia obra Riding with the King. Pero, ¿cómo se fue fraguando la inconmensurable amistad entre ambos músicos hasta llegar a grabar juntos este LP?. Antes de aproximarnos a ese punto de la historia reviviremos, brevemente, algunos flashes de dicho trabajo original del año 2000 y apuntaremos detalles de su relanzamiento en este 2020.

El mayor aliciente dentro de dicha restauración discográfica es que ésta acarrea dos nuevas grabaciones como son “Rollin’ and tumblin’ ” (un blues tradicional de 1929, aunque con, quizás, la autoría de Hambone Willie Newbern), donde a ambos guitarristas además se les suma nada más y nada menos que el insigne Jim Keltner, a la batería (entre otros) y también se incluye el tema “Let me love you, baby” (original de Willie Dixon, de 1961 y adaptada ya por el propio B.B. King, en 1964).

La remasterización de las dos mencionadas canciones anexadas ha sido responsabilidaddel productor Simon Climie y la apuesta del año 2000 ha sido tratada técnicamente, de nuevo, y revisada en este 2020 por el ingeniero Bob Ludwig para formato CD y porChris Bellman para la edición de vinilo.

Efectuamos un fugaz recordatorio del registro del año 2000, en el cual Clapton y King versionearon, y de paso revitalizaron prodigiosamente, temas antiguos compuestos por el propio B.B. como “Ten long years” (1956), “Three O’Clock blues” (1951), “Days of old” (1958) y “When my heart beats like a hammer” (1954); además de “Help the poor”, grabada por el mismo músico afroamericano en 1964, aunque original de Charles Singleton.

Otros “covers” con los que nos deleitaron la virtuosa dupla fueron “Riding with the King” (escrita por John Hiatt) , “Key to the highway” (William?Broonzy?y Charles Seger), “Marry you” (Doyle Bramhall II, Susannah Melvoin y Craig Ross), “I wanna be” (Doyle Bramhall II y Charlie Sexton), “Worried life blues” (Maceo Merryweather), “Hold on I’m coming” (Isaac Hayes y David Porter) y “Come rain or come shine” (Johnny Mercer?y Harold Arlen).

En síntesis, B.B. King y Eric Clapton se exhibieron hace 4 lustros como un tándem de absolutos ases que se respeta y se enriquece, mutuamente, en sus cautivadorasinterpretaciones; a las cuales, además, les transfirieron un atractivo toque personal más moderno y también, en muchas fases del repertorio, más orientado hacia el blues-rock.

En declaraciones del legendario bluesman de Missisipi, en el año 2000, para la revista Rolling Stone: “Muchas veces me han dicho que Eric Clapton y yo debíamos haceralgo juntos. Finalmente hemos encontrado el momento y aquí estamos. Le dije que él escogiese todos los temas para versionar en el disco y, si a mí no me parecía bien alguno, hablaríamos. No lo hicimos. Él tuvo un gusto exquisito para escoger canciones antiguas, así como para elegir algunas nuevas. Confío en él al máximo”.



Clapton, por su parte, comunicó, públicamente, en el propio año 2000: “Hace solamente tres o cuatro años que comencé a sentir que, quizás, me había desarrollado lo suficiente como músico como para compartir un espacio con B.B. King. Nunca antes me había planteado en serio la idea”.

Y aún más disfrutable y primoroso se tornó este álbum cuando, además, el dúo contó con auxiliares de ensueño como son Jimmie Vaughan (guitarra), Steve Gadd (batería), Nathan East (bajo) o Joe Sample (piano); entre otros. De tal modo, lasventas se dispararon a los dos millones de copias alrededor de la mundanal esfera y el campeón LP ascendió hasta el nº1 en Estados Unidos y Australia en las listas especializadas en blues. Por si fuera poca la hazaña, Riding with the King obtuvo unGrammy en la categoría de “Mejor Álbum de Blues Tradicional”.

Trasladémonos ya, a nivel retro-temporal, hacia algunos precedentes colaborativos entre B.B. King y Eric Clapton y que ayudaron a que se consolidase, poco a poco, la feliz unión que cristalizó en la obra que hoy nos ocupa:

– Nueva York, Café Au Go Go, 1967. Durante una “jam session” en dicho local, al terceto Cream (de los cuales, por cierto, tenéis un monográfico aquí en Muzikalia) se les juntó B.B. King y aquí fue donde brotó la camaradería entre éstos dos genios con total espíritu de blues. Aunque en aquel momento Eric Clapton contaba con solo 22 años y King con 42, las edades no importaron lo más mínimo y es que además se conocieron cuando ambos comenzaban, al mismo tiempo, a hacerse un hueco muy sustancial en el panorama musical. Incluso existen fotografías de ese primer cónclave en las alturas del año 67, en el cual los dos peritos guitarreros tocaron precisamente la versión del tema “Rollin’ and tumblin’ ”. Ésta misma melodía también la grabaron en estudio en el año 2000 y es la que aparece ahora en la citada reedición de Riding with the King, de 2020.

-En 1987, los propios King y Clapton llevaron adelante una sesión especial de blues junto a su amigo y después malogrado, en 1990, Stevie Ray Vaughan: otro titán de las seis cuerdas “blueseras”. En aquella gala ochentera, en el Teatro Ebony Showcase de Los Angeles, también les acompañaron Gladys Knight, Etta James, Phil Collins,Albert King o Billy Ocean; entre otros astros.

-En 1993, nuestros dos protagonistas se aliaron, rasguearon y entonaron varios temas, en directo, junto otros guitarristas de la ilimitada talla de Jeff Beck o Albert Collins,en el Teatro Apollo de Nueva York.

-En 1997, B.B. King lanzó el disco de duetos Deuces Wild con multitud de invitados estelares, siendo uno de ellos el propio Eric Clapton para la canción “Rock me baby”. Otros conocidos nombres que participaron con el mismo King, en ese mismo LP, fueron Tracy Chapman, The Rolling Stones, Van Morrison, Bonnie Raitt, Joe Cocker y unos puntos suspensivos también de impresión.

-En 1999, el tándem actuó nada menos que en la Casa Blanca, con el tema “The thrill is gone” (y en 2005, en el estudio volverían a registrarla, en el estudio y nuevamente a medias, dentro de otro disco de duetos de un B.B. King escoltado por otra remesa de egregias estrellas)

Efectivamente, posteriores encuentros también acontecieron después del álbum Ridingwith the King y es que en dicho año 2.000 no concluyó, sino que continuó el compactovínculo entre los dos maestros, ya que tocaron más veces asociados, en vivo, como enla ocasión de 2005 junto a Buddy Guy (en la ceremonia de la inclusión del Rock and Roll Hall of Fame en honor a este último) y las de 2007 y de 2010, acompañados,entre otros, por el mismo Buddy Guy, además de Jimmie Vaughan, Robert Randolph o Robert Cray, en el Festival Crossroads de Chicago.

En 2015, lamentablemente, falleció B.B. King y ahora, en 2020, nos arriba este re-lanzamiento de Riding with the King como tributo a su persona y junto a su tan apreciado colega.

Declaraciones sinceras de BB. King: “Admiro a Eric Clapton. Pienso que es el nº1 en el rock and roll como guitarrista y el n º1 como buena persona”.

Afirmación contundente y definitiva de Eric Clapton: “Sin ninguna duda, B.B. King es el mejor artista que el blues ha producido jamás”.

Escucha B.B. King and Eric Clapton – Riding with the King