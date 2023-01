Cala Vento estrenan ‘Ferrari’, tercer avance de su nuevo disco

Cala Vento terminaban 2022 anticipando el que será su nuevo disco, que ha venido precedido por dos nuevas canciones: «Equilibrio» y «Casa Linda», primer avance de la que fue su última entrega, Balanceo (Montgrí, 2019).

Tras estos dos temas llega un tercero, dedicado a la marca Ferrari, simbolizando exclusividad, lujo, éxito y velocidad. La canción explora las dificultades en enfrentar nuestras tentaciones y la figura del éxito. La canción fue producida por Youth (Killing Joke), conocido por su trabajo con grupos como The Verve, Pink Floyd y The Jesus And Mary Chain, y también fue responsable del doble single «Teletecho y El Acecho» publicado por la banda junto a Amaral en 2021.

En el videoclip que la acompaña, podemos ver una representación de los siete pecados capitales, seguramente, algunas de las tentaciones con las que nos cruzamos más a menudo. Ha sido realizado por la productora L’Upuntvuit.

Escucha ‘Ferrari’ de Cala Vento