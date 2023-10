Caleb Nichols publica un nuevo y pegadizo sencillo

El norteamericano Caleb Nichols, tras pasar por el grupo Soft People, debutó en solitario el pasado año con un disco titulado Ramon. Un álbum que era una especie de ópera pop queer al estilo Beatles bastante recomendable y del que estrenamos alguno de sus sencillos.

Hoy Caleb Nichols publica su segundo disco, Let’s Look Back (Kill Rock Stars, 2023). Un álbum que, al contrario que su debut, no tiene un hilo conductor temático claro. Lo que sí tiene son grandes canciones de pop, pequeñas y pegadizas joyas musicales de las que te hablaremos próximamente. Algunas de ellas, a pesar de ello, tienen un cierto trasfondo melancólico o doloroso. No es el caso de «J’ai vu la lune!», un sencillo que se publica hoy de forma conjunta con el álbum. Una canción alegre de la que su autor cuenta lo siguiente:

«Los sencillos que hemos lanzado de Let’s Look Back han representado muchas cosas, pero sobre todo han tratado sobre el dolor. En marcado contraste con estos, ¡J’ai Vu La Lune! es un tema muy bailable sobre la alegría queer. Estoy usando un signo de exclamación muy claramente aquí, porque ¡es! ¡Acerca de! ¡Alegría! Y de mi experiencia con eso, hace varios años, literalmente andar en bicicleta en una cálida noche de otoño, sintiendo el zumbido eléctrico de estar enamorado de (casi) todo y de todos. «J’ai Vu La Lune» trata sobre la capacidad que tienen las personas queer para estar tan enamoradas de mundo: una alegría que tantas veces nace del dolor«.

«J’ai vu la Lune!» se presenta con un vídeo del que el mismo Caleb Nichols comenta que fue muy divertido de hacer. La idea arrancó de un simple ejercicio sobre una bicicleta estática y acabó convirtiéndose en una sucesión de momentos divertidos y surrealistas.

A continuación puedes ver y escuchar «J’ai vu la Lune!», el nuevo sencillo de Caleb Nichols.

(la foto de cabecera es obra de John Nygaard)