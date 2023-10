U2 sacarán nuevo disco «si las canciones nuevas están a la altura»

Parece que U2 tiene un buen número de canciones listas para pensar en la continuación del discreto Songs Of Experience (2017) como compartían recientemente en una interesante entrevista en Apple Music en la que decían que debían «luchar por su futuro».

Lo cierto es que los últimos movimientos de la banda irlandesa están lejos del impacto que provocaban hace unos… ¿20 años? Bono ha manifestado en más de una ocasión que U2 desde los 90 se están convirtiendo en un grupo intrascendente. Movimientos de megalomanía como meter un disco con calzador en todos los iPhone del mundo, lanzar un disco cuádruple de reinterepretaciones tan terriblemente aburridas como las de Songs Of Surrender (2023), anunciar una residencia en Las Vegas sin Larry Mullen Jr., canciones como «Your Song Saved My Life» o «Ahimsa» o su discografía desde No Line On The Horizon (2009), son culpables de que cada nuevo paso sea acogido por el público con una mezcla de irritación y desdén hacia ellos.

U2 pueden seguir haciendo exitosas giras, tienen una sólida base de fans, pero tanto público general como crítica, hace tiempo que les han dado la espalda. Conscientes de ello, se confiesan con el presentador Zane Lowe a propósito de su impresionante residencia en Las Vegas en ese U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere, que tiene lugar en el The Venetian Resort de Las Vegas y con un aforo para 18.000 personas, siguiendo su nombre tiene una apariencia esférica con 111 metros de altura, todos ellos destinados para la imagen, 1,2 millones de pantallas LED.

Bono y The Edge aseguran tener «algunas canciones nuevas increíbles. Realmente emocionantes». El cantante comenta “Edge tiene alrededor de 100 en la bolsa. Yo tengo alrededor de 20… pero Adam Clayton también tiene tiene algo que aportar». Larry Mullen Jr, que estuvo ausente de los conciertos en Las Vegas debido a varias lesiones que le han hecho pasar por el teléfono , “estará sentado allí revisando la bolsa y diciendo: ‘Sí, no, eso es una mierda. Eso es una mierda. Eso es una mierda… ¿Hay algo aquí que no sea una mierda?’”.

Bono insistió en que U2 logrará «encontrar 10 pistas que estén a la altura. Es nuestra razón d existir. Si no es así, U2 debería irse a la mierda. Vete a vivir a una isla o vete y sé una molestia en algún lugar del mundo. Si queremos continuar como banda, sólo se trata de una cosa. Se trata de la letra, se trata de las melodías, se trata de la interpretación. Se trata de si nos crees o no». Para concluir, «Tenemos un genio musical extraordinario en nuestra banda. Intentaremos, intentaré, poner palabras a la música que The Edge está haciendo».

De momento han compartido una nueva pieza llamada «Atomic City«, que es una especie de pastiche a medio camino entre Blondie y sus últimos discos con la que no podemos valorar eso que argumentan. Seguiremos informando.

Disfruta de la entrevista de U2 con Zane Lowe