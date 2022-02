Camera Obscura lanzan disco de caras B y remezclas

Llevamos demasiado tiempo sin nuevo material de Camera Obscura. La banda escocesa no publica nada desde Desire Lines (2013) y quedó tocada por la triste pérdida de su teclista Carey Lander un par de años después.

Desde entonces su líder Tracyanne Campbell ha puesto en marcha un proyecto junto a Danny Coughlan líder de Crybaby, con quien editó un disco en 2018.

Ahora llegan nuevas noticias de Camera Obscura, su regreso a los escenarios y de momento, el lanzamiento de Making Money, un álbum de caras B y remezclas que se publicará con motivo del próximo Record Store Day.

El disco contiene entre otras, una remezcla de Richard Hawley de su tema “The Sweetest Thing”, o una versión del “I’m Not In Love” de 10cc y grabaciones extraídas de su Buzzsession.

Estas on las canciones de ‘Making Money’ disco de caras B de Camera Obscura

1. Making Money

2. The Sweetest Thing – Richard Hawley Remix

3. Break It to You Gently – The Wild Honey Pie Buzzsession

4. Tougher Than the Rest

5. The Nights Are Cold

6. I’m Not In Love – The Dermot O’Leary Saturday Sessions Show

7. French Navy – Jim Noir Remix

8. The World Is Full of Strangers

9. Do It Again – The Wild Honey Pie Buzzsession

10. Swallows

11. You’re the Only Star in My Blue Heaven

12. The Blizzard