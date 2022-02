Metallica, Weezer y más, en Bilbao Bizkaia Rock Day

Nace Bilbao Bizkaia Rock Day, evento que cuenta con la colaboración de la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y traerá el próximo 3 de julio a San Mamés una noche contundente de rock.

El evento, encabezado por los norteamericanos Metallica, que vuelven por primera vez a Bilbao después de 15 años, una fiesta por todo lo alto para celebrar la versatilidad del género reuniendo a artistas de diferentes generaciones y estilos pero unidos por un mismo patrón. Desde el heavy metal de Metallica hasta el pop rock de The Regrettes pasando por el rock alternativo de Weezer, el garage rock de The Hellacopters y el indie rock de Nothing But Thieves.

Entradas para Bilbao Bizkaia Rock Day: Metallica, Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes

Entradas a la venta: el jueves 24 de febrero a las 10h en livenation.es y Ticketmaster.es (+ Red Ticketmaster)

Precio: desde 79€ (+ gastos de gestión)

Política de acceso: menores acompañados de un adulto responsable