Nuestro redactor Juanjo Frontera es, además, responsable del podcast Caramelo de Limón, el cual os enlazamos todos los meses desde el correspondiente apartado de nuestra web. Dicho podcast se publica, en origen, a través de la plataforma Rock’n’Cloud, la cual, además, cuenta con un blog donde las diversas personas que colaboran se explayan sobre música. En esta ocasión, Juanjo ha elaborado una exhaustiva lista de 25 interesantes discos que él ha disfrutado enormemente, pero, sin embargo, no ha visto en demasiadas de las consabidas recapitulaciones de este tipo que nos han inundado a finales de 2021. Pretende con ella poner de relieve una serie de obras más que merecen mejor suerte que quedar atrapadas en la maraña del aluvión de publicaciones discográficas anual y por supuesto, ayudar a que quien lo lea y escuche, descubra nueva música.

Caramelos 2021: ¿Una Lista De Discos Diferente?

Todo artículo largo cuesta mucho esfuerzo, por descontado. Pero hay algunos especialmente tortuosos. Sobre todo cuando, como es el caso, a uno se le hace muy cuesta arriba encontrar razones para hacerlo. Y esta es la madre de todos esos artículos. Esa gran pregunta, ¿Para qué?, se torna en inmensa losa cuando te enfrentas a hacer una lista de los mejores discos del año en un mundo actualmente atiborrado -hasta casi reventar- de las mismas.

Llega fin de año y todo quisqui tiene la suya. En otros ámbitos culturales también es así, pero en el de la música es especialmente sangrante. Las redes sociales y el streaming han globalizado de tal manera el asunto que todo el mundo -y aquí entono el mea culpa, pues yo tampoco soy periodista de profesión- tiene un autorizado “crítico/a” dentro de sí. Y oiga, nada en contra, por supuesto. Todas y todos, entusiastas consumidores, tenemos derecho a recapitular. Pero como reza una máxima que mi madre me repetía (paradójicamente) hasta la saciedad: “lo poco gusta, lo mucho cansa”. Y en esto el mucho ya no es mucho, es montaña. Es el puñetero Himalaya.

Por tanto, podéis suponer que el debate conmigo mismo ha sido realmente intenso antes de escribir esto. De hecho, llegué a decidir no hacerlo. No merecía la pena. Pero al final, tras los ánimos de varios amigos (¡Hola, Vicente Navarrete!) a los cuales sorprendentemente les interesa lo que tengo que decir, he decidido asumir la innecesaria misión de regalar otra lista al mundo. Aunque eso sí, si lo hago debe ser a mi manera.

Esto no va a consistir , exactamente, en la lista de mis discos favoritos de 2021, sino de los 25 que me han parecido muy interesantes y no he visto demasiado por otras listas (aunque, obviamente, con tantas que hay, seguro que todos figuran en alguna) y considero lo suficientemente importantes como para reivindicar/descubrir, al margen de todas las Little Simz (seamos honestos, reina indiscutible del cotarro por derecho propio, menudo discazo), Floating Points, Low o Weather Stations del mundo. Que claro que han hecho discos espectaculares y probablemente trascendentales -sobre todo, caso de Simz– pero a costa de repetirse su presencia, una y otra vez, en listas y más listas, dejan poco espacio de atención a otros muchos trabajos sobresalientes.

Esta pretende ser, por tanto, una lista diferente. Pero no nos las demos de guays, tampoco somos el oráculo. Es una lista subjetiva, bienintencionada, hecha con el corazón, pero tampoco es que tenga nada de especial. Simplemente, si conseguimos el objetivo de haceros sentir curiosidad por algunas de estas obras que nos han acompañado este año pasado, ahora que, comenzado 2022, la atención ya se va desviando, cómo no, a los discos que ocupan este ejercicio, nos damos más que recompensados. Y es que, al menos en mi opinión, entre estos 25 que os propongo hay auténticas joyas dignas de perdurar en vuestra colección/mollera durante años. No marcarán tendencia, quizás, pero todos son discos de los que enamorarse sin tapujos. Basta sentir un poco de esa curiosidad que espero despertar a través de las reseñas que les dedico.

De todas formas, que no se diga. Además de esta selección de discos reseñados, al final de la misma encontraréis otra con la misma cantidad de discos, esta vez mucho más encuadrables en el mogollón de listas que han aparecido y que, aunque no cuentan con reseña, juntándose con los que sí la llevan completarán el cuadro completo de lo que más me ha gustado durante el año pasado. Espero, con ello, cumplir mi misión, pasar página y al fin, mirar hacia adelante. Mirar hacia un año que, además de buena música, que eso no suele faltar, deseo fervientemente que nos traiga lo más importante: esperanza.

Para disfrutar de la escucha del disco ya sabes, es tan fácil como clicar en su imagen.

Ea, pues. Procedamos: