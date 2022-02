The Range regresa después de seis años con ‘Bicameral’

James Hinton, músico y productor con sede en Vermont retoma su proyecto The Range con el single,“Bicameral”, su primera canción en seis años.

Tras sus colaboraciones con Tourist, Yaeji y Jim-E Stack, vuelve con una canción que anticipa más material que irá llegando durante este 2022.

The Range comenta esto sobre “Bicameral”: “Bicameral” representa el comienzo de un movimiento hacia un espacio más etéreo en mi música. Comencé a trabajar en él durante un retiro en Nicaragua en 2016 y lo terminé en 2020 en Vermont, por lo que captura de manera única muchos de los recuerdos extremos positivos y negativos durante ese tiempo. En esta canción, la voz original que saqué, una canción llamada “The Road” del cantante eritreo Bemnet Tekleyohannes. – es “When you lighten” pero me gusta que la interpretación de “When you lied – When you lied to me” es igualmente legible ya que la frase se repite y cambia”.

Escucha ‘Bicameral’ de The Range