Carlos Ann & Santi Campos presentan ‘Los desubicados’

Carlos Ann y Santi Campos tienen, entre los dos, la friolera de 30 discos, dos carreras largas, sólidas y muy personales, que han tenido que esperar hasta este 2020 para cruzarse, para trabajar juntos.

El resultado de esa colaboración es “Los desubicados”, una canción escrita a cuatro manos y compuesta en menos de cinco horas –regadas con mezcal y vino- de una tarde de enero de 2020, en el estudio La Cueva de Poble Sec.

La idea de la canción surge de una frase de Leopoldo María Panero, que el propio poeta le dice a Carlos Ann en el mini documental “Un día con Panero”: “De noche la gente es más cruel, por ese motivo nunca miente”. Es una canción llena de alevosía y nocturnidad, basada en las experiencias y sensaciones de un millón de noches vividas, y que nació sin dolor aquella tarde de enero, fresca y radiante, como si hubiera existido siempre.

Tras un par de meses con el proyecto en barbecho, llegó el obligado confinamiento, que despertó la necesidad de impulsarlo, por lo que decidieron terminar la canción con los medios que tenían en casa, Lo que estás escuchando es el resultado.

Con la misma filosofía, grabado con teléfono móvil y escasos conocimientos técnicos, realizaron el video de la canción, con imágenes tomadas de su entorno más cercano.

Créditos:

Carlos Ann – guitarras, sintetizadores y voz.

Santi Campos – piano, batería, percusiones, bajo y voz.

Nuria Pine: coros.

Voces y piano grabadas por Hugo Martin en La Cueva (Barcelona), voz de Nuria Pine en can Pine (Barcelona), baterías, percusiones y bajo en can Campos, y guitarras y sintetizadores en can Ann.

Mezclado y masterizado por Charly Chicago en Born Studio (Barcelona).

Diseño portada por Peinga Rayo.

Fotos portada Noemí Elías (Carlos) y Guillem Pacheco (Santi).



Video hecho con imágenes grabadas con los teléfonos móviles de Carlos, Santi y Joel García, respetando escrupulosamente las normas de confinamiento, y editado por Santi Campos.