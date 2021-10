Cat Power anuncia nuevo disco de versiones

Cat Power es aficionada a las versiones. De hecho, en su discografía ya cuenta con dos dedicados a ellas, The Covers Records (2000) y Jukebox (2016), al que ahora se suma un tercero. Lo más sugerente de sus covers es que no se limita a imitar la canción original, sino que suele trazar nuevas miradas que la alejan de sus habituales trazas.

Covers saldrá el 14 de enero a través de Domino e incluye versiones de canciones de Iggy Pop, Bob Seger, Dead Man’s Bones (la banda de Ryan Gosling), Jackson Browne, The Replacements, Nick Cave, Billie Holiday y de ella misma, entre otros.

La primera de ellas que podemos escuchar es “Bad Religion” de Frank Ocean, que tomó forma cuando comenzó a interpretar su canción “In Your Face” de Wanderer en la gira de 2018, según comenta “Esa canción me estaba deprimiendo, así que empecé a incluir las letras de ‘Bad Religion’ y a cantarlas en lugar de deprimirme más. Interpretar versiones es una forma muy divertida de hacer algo que me resulta natural cuando se trata de hacer música”.

Escucha ‘Bad Religion’ de Cat Power

Estas serán las canciones de Covers de Cat Power

01 Bad Religion (Frank Ocean)

02 Unhate (Cat Power – Chan Marshall)

03 Pa Pa Power (Dead Man’s Bones)

04 White Mustang (Lana Del Rey)

05 A Pair of Brown Eyes (The Pogues)

06 Against the Wind (Bob Seger)

07 Endless Sea (Iggy Pop)

08 These Days (Jackson Browne)

09 It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels (Kitty Wells)

10 I Had a Dream Joe (Nick Cave)

11 Here Comes a Regular (The Replacements)

12 I’ll Be Seeing You (Billie Holiday)