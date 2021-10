Th’Booty Hunters publican un primer sencillo de su nuevo disco

Th’Booty Hunters es una banda catalana, formada en 2010, que practica un estilo musical muy personal basado en el country y el bluegrass, géneros que aderezan con algo de metal, punk y rock. El próximo mes de febrero publicarán su nuevo disco, The End Of The Country, a través de Primavera Labels.

Hoy Th’Booty Hunters lanzan el primer sencillo del que será su nuevo álbum. Un tema llamado “Funny Consequences” que está inspirado en una serie de ficción creada por Ignatius Farray que se basa en la teoría de que todo lo que sube con el éxito, luego baja con la misma inercia hasta límites insospechados.

El videoclip de “Funny Consequences”, que cuenta con la dirección y montaje de Nikola Pachón, recrea ese momento en el que sientes que te va bien en la vida, estás en tu mejor momento, comes una paella y bebes vino, te sientes como si Jesús estuviera dentro tuyo, pero el destino siempre tiene preparado algo para ti…

A continuación puedes ver el vídeo de “Funny Consequences”, lo nuevo de Th’Booty Hunters.

(La foto de cabecera es obra de Luis Lecumberry)