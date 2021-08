CHVRCHES versionan ‘The Killing Moon’ de Echo & The Bunnymen

CHVRCHES (consulta nuestra reciente entrevista con ellos) están a punto de publicar su nuevo disco, llamado Screen Violence que como te venimos contando llegará el próximo 27 de agosto.

La continuación de Love Is Dead (Glassnote Records, 2018) vino anticipada por un tema llamado “He Said, She Said” grabado en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow. Y posteriormente por una estupenda colaboración junto a Robert Smith de The Cure llamada “How Not To Drown” y pot el tema “Good Girls”.

Ahora CHVRCHES vuelven a ser noticia por su reciente versión de la bonita “The Killing Moon” de Echo & The Bunnymen que ha sido lanzada en Amazon Music.

“A todos nos encanta Echo & The Bunnymen y habíamos querido hacer una versión de ‘The Killing Moon’ durante mucho tiempo y aprovechamos la oportunidad cuando Amazon Music nos dio la oportunidad”

Escucha ‘The Killing Moon’ de CHVRCHES