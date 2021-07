Entrevistamos a CHVRCHES, que lanzan nuevo disco

Ahora que vamos recobrando cierta normalidad, es todo un alivio poder hablar con artistas que van a poder acompañar sus nuevos lanzamientos con sus correspondientes giras. Es el caso de los escoceses CHVRCHES, cuyo pop electrónico poderoso y sobrado en pegada y tino melódico, está a las puertas de volver a hacer tambalear los cimientos de multitud de estadios y salas de medio mundo, presentando las canciones de su esperado cuarto álbum, Screen Violence, que aterrizará en las tiendas de discos el próximo 27 de agosto. Sí, parece que volvemos a sentir el latido de la música en toda su magnitud.

Tras unos minutos de espera, un afable y siempre sonriente Iain Cook, quien además de componer, produce y es propietario del estudio de grabación Alucard en Glasgow, nos atiende desde esa misma ciudad que le vio nacer. Y lo primero que hace es pedir perdón por el retraso, para que luego digan que las estrellas del pop no pueden ser personas accesibles y empáticas. La conexión se hace incluso más palpable, cuando le enseño a través de la cámara que llevo puesta mi camiseta de “Boys Don’t Cry”, de The Cure, en homenaje a su reciente y excelente single con Robert Smith, “How Not To Drown“. Su gesto de complicidad y su respuesta: “That’s the t-shirt, man”, son el mejor inicio posible para una charla que resulta distendida y divertida en todo momento, y que se pasa en un suspiro. En ella, hay espacio para hablar de su décimo aniversario como banda, de videojuegos o de ese nombre que pudo ser y no fue.

“Pensamos en que nuestro manager contactara con el de Robert Smith, pero no tiene, así que simplemente le mandamos un email y contestó diciendo: ‘¿qué queréis?’”

Antes de nada, me gustaría felicitaros por los dos singles de adelanto que hacen que estemos deseando escuchar el resto bien pronto. Y entrando en materia, ¿qué podemos esperar de este nuevo álbum en comparación con los anteriores?

¡Muchas gracias! Estoy deseando que lo escuches porque te va a gustar mucho. Sin duda hay más guitarras. Siempre han estado presentes en nuestro sonido, pero creo que este nuevo álbum es en el que más presencia tienen. No diría que es un disco de rock, pero quizás lo sea, no lo sé. Creo que es la versión más fiel de lo que hemos tratado de hacer en estos diez años. Para serte sincero, no sé cómo nos las hemos arreglado para grabarlo estando en diferentes lugares del mundo, pero lo hemos conseguido y estamos muy orgullosos del resultado. (Conviene aclarar que los otros dos miembros oficiales de la banda, Lauren Mayberry y Martin Doherty, han pasado el confinamiento en Los Ángeles, mientras que Iain lo ha hecho en Glasgow).

Robert Smith parece nacido para ponerle voz a este nuevo single, su conexión con el timbre de Lauren es total y los fragmentos cantados por ambos, redondean una melodía que debe figurar desde ya entre los grandes logros de la banda. ¿Cómo surgió esta colaboración con quien entiendo, debe ser uno de vuestros grandes ídolos?

Sin duda que lo es. Muchas gracias por las palabras tan positivas sobre el single, me alegra mucho que te haya gustado. La verdad es que ha sido uno de esos sueños que hemos tenido siempre como grandes seguidores de su música. Recuerdo ir a verlos en directo a Londres en 1991. Siempre han sido una inspiración para escribir, algunas veces más obvias que otras. Nosotros hicimos algunos conciertos con ellos, y pensamos en que nuestro manager contactara con el de Robert Smith, pero no tiene, así que simplemente le mandamos un email y contestó diciendo “¿qué queréis?”. Le mandamos unas cuantas canciones y le dijimos que era en lo que estábamos trabajando, y que nos gustaría mucho tener su voz en alguno de esos temas. Y dijo: “lo que queráis” (risas). No nos lo podíamos creer. Fue justo en Halloween del año pasado, que yo estaba en Los Ángeles trabajando con Lauren y Martin en el nuevo disco, y nos disponíamos a ver una peli de miedo, cuando recibimos el email de Robert diciendo que había estado trabajando en una demo, y estábamos alucinando. Así empezó el proceso.

¿Cómo habéis trabajado esta vez, dadas las circunstancias, para componer estas nuevas canciones?

Normalmente, cuando empezamos a trabajar en un nuevo disco, las primeras sesiones son todos juntos en una sala. Yo estaba en Los Ángeles dos semanas antes de que estallara la pandemia, trabajando en la composición de nuevos temas, y cuando las cosas se pusieron tan mal, me tuve que volver a Glasgow. Empezamos a trabajar en la distancia sobre demos antiguas, porque pienso que es mejor componer en el estudio con tranquilidad, que estando de gira, así no tienes grandes distracciones. En cambio Lauren y Martin escriben mucho cuando estamos viajando. Estoy un poco celoso de que sean capaces de hacerlo, pero a mí no me sale. Intercambiamos multitud de conversaciones por zoom, grabaciones… Fue difícil, porque las cosas tienden a funcionar cuando estamos juntos en el estudio, pero conseguimos finalmente lo que buscábamos. En octubre y noviembre, juntamos en el estudio todo en lo que habíamos estado trabajando. Tuvimos suerte de que pudimos trabajar juntos cara a cara para acabar el disco.

Hablando del proceso de composición, ¿cómo os dividís el trabajo entre los tres?

Si las canciones no salen del trabajo en el estudio de los tres, nacen de una demo que trabajo en el ordenador. Martin y yo, tenemos más o menos las mismas habilidades, y Lauren es fundamentalmente quien escribe las letras. Los dos lanzamos melodías y trabajamos de manera bastante libre sobre ellas.

Respecto al nombre del disco, he leído en la nota de prensa que “Screen Violence” fue incluso uno de los nombres en los que pensasteis para la banda. ¿Cómo ha vuelto esa idea y ese concepto de nuevo a vuestro imaginario? ¿Qué queréis expresar con él? ¿Tiene algo que ver con cómo nos hecho aun mas esclavos de las pantallas, con todo esto que ha sucedido?

Esta idea nos rondó la cabeza en su momento porque somos muy fans del cine de terror, de las películas de serie b, y de hecho decidimos antes de la pandemia que fuera el título del disco. Cuando lo valoramos como nombre para la banda, CHVRCHES nos pareció más fácil de recordar y con más gancho. El concepto de estar relacionados con todos nuestros ámbitos a través de una pantalla (familia, trabajo, amigos…), también está detrás de este planteamiento. Ésta es la primera vez que tenemos la idea del título del disco antes que las propias canciones, y fuimos volviendo a ella con el tono que iban tomando las composiciones y todo el diseño y el apartado visual que lo va a acompañar. Fue creciendo, tras empezar como una referencia a 1984. También hace referencia al daño que la gente puede hacer desde sus teclados, atacando a los otros, de forma anónima. Todo se hace a través de una pantalla, y este concepto fue creciendo también durante la pandemia, es un tema de grandes dimensiones.

“Fue una pasada saber que la canción “Death Stranding” le había gustado tanto a Hideo Kojima, creador del juego. Soy muy fan de él, así que imagínate”

A lo largo de vuestra carrera, habéis puesto música a películas, video-juegos, series… y de repente, una producción española, “Élite”, incluye una canción vuestra, “Forever”, y adquiere una enorme repercusión, hasta el punto de que grabarais una versión de la misma, “Forever, Separate But Together”. ¿Cómo de importante es para CHVRCHES este éxito en ese ámbito?

Es como una especie de bonus en nuestro trabajo, poder componer para elementos que nos gustan tanto como el audiovisual. Hemos puesto música a videojuegos como “Death Stranding“ de Playsation, o “Dead Air” para la banda sonora de Los juegos del hambre. Una vez que te lo piden, cambias un poco el chip pero manteniendo el eje de lo que es nuestro sonido. Creo que cada vez estamos cogiendo más soltura en este sentido también. En mi caso, fue una pasada saber que la canción “Death Stranding” le había gustado tanto a Hideo Kojima, creador del juego. Soy muy fan de él, llevo disfrutando de sus videojuegos tanto tiempo, así que imagínate. Cuando lo conocimos, fue tan amable con nosotros, nos regaló flores y nos llevó a cenar, no podía creérmelo.

Debe ser alucinante ver que consigues conocer a un ídolo y es una persona normal, que cocina o pone lavadoras como nosotros…

Eso es, aunque no me malinterpretes, algunos son estúpidos (risas).

Respecto al tema conciertos, ¿vamos a teneros pronto por España, ahora que ya estáis anunciando fechas?

Definitivamente, estamos deseando volver a España, de hecho lo hablábamos el otro día, y estamos seguros de que vamos a volver en 2022.

Seguro que estáis deseando tocar las nuevas canciones y ver cómo funcionan mezclando con las antiguas.

Desde luego que sí, aunque sabes que la gente no va a verte para que toques el disco nuevo entero, nadie hace eso. Todo el mundo te dice, ¡toca los hits! (risas). Cuando toque de nuevo en directo, no voy a poder ver apenas nada porque voy romper a llorar de emoción.

Los dos singles que hemos escuchado hasta ahora, suenan bastante diferentes: “He Said, She Said” es un medio tiempo emocionante, y ““How Not To Drown”, es un hit inapelable tan marca de la casa. ¿Podemos esperar grandes contrastes entre las canciones que formarán el conjunto?

Desde mi punto de vista, es nuestro álbum más cohesivo, no en términos de que todo suene igual, sino en el sentido de que sonamos a nosotros mismos, y eso se puede sentir desde la primera nota. Hemos conseguido hacer conectar nuestras personalidades de manera que el sello de cada uno se sienta palpable en el disco.

Pensando en la experiencia que ya atesoráis tras cuatro discos y unos cuantos singles esparcidos en EP’s y otras colaboraciones, ¿consideras que ya os cuesta menos llegar donde queréis cuanto estáis componiendo?

Diría que sucede casi sin darte cuenta, con el paso del tiempo. No diré que pasa sin esfuerzo, pero sí que ya sabemos lo que queremos de una forma mucho más clarividente. Con el primer disco, no teníamos ninguna presión. Probamos unas cuantas cosas y fuimos siguiendo nuestro instinto. Con el segundo, y obviamente, tras el éxito del debut, aunque tú digas que no estás sintiendo presión, sabes que no es así, la sientes y mucha. Quieres conseguir algo que, al menos, iguale el impacto de lo que conseguiste antes. Pasamos unos cuantos meses trabajando en Glasgow, y tomamos las decisiones que entonces creímos adecuadas, igual lo fueron o igual no, pero hay material en él que me sigue gustando mucho. Con el tercero, empezamos grabando en New York pero veíamos que no iba a ningún sitio, y empezamos a colaborar con otros productores, consiguiendo lo que buscábamos. Con este disco, decidimos volver un poco a la esencia, un poco a lo old school, y desde luego, estamos muy contentos con el resultado. No queríamos productores externos, solo nosotros tres.

Tras tanto tiempo juntos, ¿cómo ves al resto de miembros de la banda? ¿Dirías que son como una familia para ti?

Desde luego que sí. Por supuesto que tenemos nuestras diferencias, pero la mayoría del tiempo, nos lo pasamos genial juntos, y mantenemos esa pasión y energía que nos lleva a seguir haciendo esto. Diría que la nuestra, es una familia bastante funcional. Siempre hablamos sobre todo y conseguimos ponernos de acuerdo sin grandes problemas.

“Sabes que la gente no va a verte para que toques el disco nuevo entero, nadie hace eso. Todo el mundo te dice, ¡toca los hits!”

Ahora que cumplís diez años como banda, ¿cómo recuerdas los inicios y cómo crees que habéis ido evolucionando con el paso del tiempo?

Va a sonar a tópico, pero somos tan afortunados. Conozco a muchísimos grupos o solistas tan buenos que no consiguen ningún reconocimiento…así que por muy complicado que sea a veces, no nos podemos quejar en absoluto de lo bien que nos ha ido. Es como una explosión. Cuando miro atrás, mi adolescencia en Glasgow, y ahora pienso que tenemos una plataforma tan poderosa para comunicarnos, como es la música, y recibes y ves mensajes de otros artistas, eso abre tu mente y expande tus horizontes. Y también puedes hacer ver a muchos de ellos, que no están solos, y que hay gente que les escucha. Desde luego, tengo mucha suerte al poder dedicarme a esto.

Estaréis deseando reuniros para volver a trabajar los tres juntos, cara a cara. ¿Cuáles son vuestros planes más próximos?

Claro que sí, tengo muchas ganas de ver a Lauren y Martin. En dos semanas, iré a Los Ángeles a reunirme con ellos, y seguramente, empecemos a componer y grabar nuevas canciones bien pronto.

Con la enorme distancia que habéis tenido que mantener por la localización de vuestros lugares de residencia, ¿cómo se plantea el ensayo y trabajo de los nuevos temas para los directos?

Por ahora, no hemos podido ensayar nada, pero cada uno se ha ido preparando sus partes por separado. Es una de las partes más interesantes de nuestro trabajo, poner en común nuestras ideas y hacerlas funcionar entre los tres, creando la energía que luego se desplegará en vivo.

¿Qué estás escuchando actualmente? ¿Hay algo que me recomendarías?

Hay un dúo de electrónica llamado Overmono, que hacen tecno minimalista, y me gustan mucho. Escucho mucha electrónica, y desde luego, es lo que más me ha llamado la atención últimamente.