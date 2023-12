Cigarettes After Sex versionan a Radiohead

Cigarettes After Sex comparten una versión de «Motion Picture Soundtrack», tema que aparecía en el legendario Kid A (2000) de Radiohead. Su interpretación colorea la meditación distópica de Radiohead sobre la muerte y la vida después de la muerte con un toque de dream-pop romántico y etéreo que se ha convertido en la firma de Cigarettes After Sex.

Como escribió el líder de la banda, Greg Gonzales: «Escuché por primera vez una versión de esta canción que era solo voz y guitarra, grabada en vivo en un concierto en 1997. Me encanta cómo la transformaron para la canción terminada que hicieron años después, pero había algo en la simplicidad de esa grabación original que siempre me quedó. Quería que nuestra versión intentara capturar de alguna manera ese sentimiento y enfocarse en la hermosa tristeza y romance que escuché en la letra. De hecho, grabamos esto en 2015 el mismo día que ‘Affection’ y nuestras versiones de ‘Keep On Loving You’ y ‘Neon Moon’, pero de alguna manera no se sintió completamente correcto lanzarlo hasta ahora. Afortunadamente, la canción solo se ha vuelto más personal para mí con los años y estoy realmente feliz de que finalmente salga…».

Han pasado casi cinco años desde la edición de Cry (2019), y este verano escuchábamos dos nuevas canciones, «Bubblegum» y «Stop Waiting». En ambas el dream-pop sensual y subterráneo se combina con las voces del líder de la banda, Greg González, que caminan sutilmente entre el croon y el susurro. Son una destilación perfecta de la atmósfera soñadora que la banda ha reclamado como su firma en los seis años desde el lanzamiento de su exitoso álbum debut homónimo a nivel mundial.

Escucha ‘Motion Picture Soundtrack’ de Cigarettes After Sex