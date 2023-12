Galaxy Sound llega a Málaga con Sen Senra, Rufus T. Firefly, Arde Bogotá y más

Nace Galaxy Sound, un nuevo festival que llegará al Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga los días 16, 17 y 18 de mayo. Un evento que contará con la participación de Sen Senra, Arde Bogotá , Rufus T. Firefly, Sienna, Sarria, We Are Not Dj’s, Carmesí y primeras bandas anunciadas.

Galaxy Sound contará con el estreno de canciones nuevas de Rufus T. Firefly y trabajos destacados como PO2054AZ (Vol.I) y su próximo Vol.2 de Sen Senra, quien ha sido reconocido como Hombre del Año por la revista GQ y nominado a los Grammy Latinos. Arde Bogotá, que llegarán con su exitoso y galardonado Cowboys de la A3.

Se anunciarán más artistas en los próximos días, ofreciendo un espectáculo que abarcará tres días con lo mejor del indie, pop y DJs destacados para cerrar cada jornada.

Entradas para Galaxy Sound

Las entradas ya están disponibles enenterticket.es, con un precio especial de 45€ para los primeros 1.000 bonos y 55€ para la segunda fase con 3.500 entradas.