Cintia Lund reivindica Madrid en su nuevo single

“Aquí en Madrid” es una canción clave en la carrera de Cintia Lund porque es una carta de amor a la ciudad en la que reside y en la cual ha desarrollado su carrera. “Aquí en Madrid” es también el título del que será su primer álbum en castellano.

“Aquí en Madrid” es una canción indie con toques electrónicos que recuerda a los 80 pero vistos desde una perspectiva actual como hacen bandas como Gossip.

A pesar de su juventud, Cintia Lund ha vivido en Estocolmo, en Nueva York (ciudad a la que dedicó su primer disco “New York Anthem”) y en Shanghai, y opina que Madrid no tiene nada que envidiar a estas ciudades en cuanto al estilo de vida.

Hace un mes y medio publicó sus primeros dos singles en castellano, “Guíame” y “En el aire”, cuyos videoclips rodó en Shangai.

En palabras de Cintia Lund: La canción está inspirada en la movida madrileña en cuanto al sonido. Habla de cómo yo me siento como en casa cuando estoy en Madrid, porque se ha convertido en mi hogar, ‘mi amiga Madrid está presente, no estoy sola entre la gente’, con esto quiero decir que no importa lo que pase, siempre y cuando esté en mi ciudad porque me siento arropada. A pesar de ser una gran ciudad, al final siempre que sales te encuentras con algún conocido y es un lugar entrañable. Después de haber vivido en Nueva York, Estocolmo o Shanghái, Madrid no tiene nada que envidiar en cuanto al estilo de vida.

Es una canción que llevo tocando durante meses en directo para que el público se familiarice con ella, ha tenido muy buena acogida.