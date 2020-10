Plants and Animals estrenan vídeo para ‘Love That Boy’

Plants and Animals lanza un nuevo single y un vídeo para “Love That Boy”, una canción íntima creada a partir de los recuerdos de la infancia y la reflexión sobre la constante evolución de la familia: “The Jungle”, su quinto álbum de estudio, se publica el 23 de octubre a través de Secret City Records.

Warren comparte la inspiración detrás de la canción: “Es una canción sobre mi familia, presente y pasada, pero se siente más como una meditación. Estaba molesto, frustrado y sintiendo que nadie me conocía, el niño, el yo que todavía siento que soy. Y luego escribir la canción me enfrió y me puso bien. Fue una forma de conectarme con mis padres fallecidos y con mi nueva vida como padre, y darles a todos un abrazo “.

El video musical, dirigido por Yann-Manuel Hernandez, también se inspiró en los primeros recuerdos de la vida de Warren. El cantautor dice: “Tengo un fuerte recuerdo de ser un niño en el asiento trasero del auto de mis padres conduciendo por la calle por la noche en Halifax. La luna brillaba y la veía bailar, interrumpida por árboles, como una luz estroboscópica o una película de stop-motion. Nos siguió mientras conducíamos, y no pude entender cómo lo estaba haciendo. Nada más que pudiera ver por la ventana se mantuvo. ¿Por qué la luna no se mueve? No había pensado en eso durante mucho tiempo, pero de alguna manera la canción me trajo de regreso a ese lugar “.