Una más que inevitable atmósfera de convicción de los valores de lo independiente y un entorno muy college rock en sus ángulos más pop es lo que, de nuevo, nos ofrece la californiana Colleen Green en el que es su cuarto larga duración. Y digo de nuevo porque sigue la estela de sus anteriores trabajos para conformar su sello de identidad, una propuesta muy personal que recorre sin tapujos un pop cercano al lo-fi con elementos de ese indie casi noventero y que le ha convertido en una referencia dentro de ese espacio.

Ese entorno en el que se mueve nos facilita que piezas como la apertura de este trabajo, “Someone Else”, nos lleven a una presencia guitarrera y de batería acompasada ideal para desplegar su peculiar manera de cantar, algo que también podemos disfrutar en “You Don’t Exist” o “How Much You Should Love A Husband”. “Natural Chorus”, favorita del que suscribe, es una oda al krautrock en su instrumentación, machacada a ritmo de motorik y envolventes fondos que vuelven a resaltar esa importancia del ritmo de la batería, para aterrizar una extraña mezcla de candidez y coros.

“I Wanna Be A Dog”, con referencias evidentes en su estribillo al clásico de Iggy Pop, nos envía de cabeza a enfrentarnos a una pegadiza y cantarina cantautora que lo mismo navega en esos mares como en un pop más acaramelado y cercano al dream pop (“Posi Vibes” o “Highway) como lo hace en ese lo-fi antes mencionado, cuyo máximo exponente aquí recae en “I Believe In Love”.

Más cercana al arquetipo colegial es “It’s Nice To Be Nice”, que, aunque de primeras pueda no convencer por su estructura, nos deja sencillos destellos que bien merecen más de una escucha. Curiosamente, la instrumental “Pressure To Cum”, más que explícito título, nos lleva al cierre de manera suave y tranquila. Precisamente por esa oferta de tonos y texturas, no sabemos si esa presión para correrse es más metafórica que otra cosa: ahí ya no entro, pero sí me mojaré en recomendar una escucha a este trabajo.

