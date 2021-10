James se unen a Visor Fest, que en 2022 se traslada a Murcia

Visor Fest, ha sido uno de los festivales más especiales de los surgidos estos últimos años, a pesar de que lleva sin celebrarse desde 2018. Un evento nacido con la intención de recuperar el espíritu de los festivales de los 90, cuando disfrutar de la música en directo era el principal (y casi único) motivador de los mismos, es una experiencia necesaria, más allá de fiestas patrocinadas e influencers pululando para hacerse la foto.

En 2019 tuvo la mala suerte de coincidir con la famosa dana que azotó la península en septiembre y tuvo que ser cancelado, dejándonos con las ganas de ver a James, Happy Mondays, The House of Love, Buffalo Tom, New Model Army, Surfin’ Bichos, The Lightning Seeds y Nada Surf. Este 2020 y 2021 la pandemia ha impedido su celebración, pero regresará con fuerzas renovadas los próximos 16 y 17 de septiembre de 2022 con un cambio de sede. Será el recinto de La Fica, en Murcia, una ciudad fuertemente vinculada a la música en directo, quien acoja a partir de ahora uno de los festivales más singulares de nuestra escena.

Visor Fest 2022 vuelve con un contundente cartel formado por: James, The Waterboys, Teenage Fanclub, Mudhoney, New Model Army, The Posies (que suponemos serán sustituidos porque acaban de anunciar su separación), Lagartija Nick y Australian Blonde.

Entradas para Visor Fest

Las entradas para la nueva sede se encuentran disponibles a través de este enlace, con un fantástico precio promocional de tan solo 39 euros para un primer cupo limitado de abonos. Los abonos adquiridos anteriormente serán válidos para el nuevo recinto.