Crocodiles anuncian disco para abril, escucha ‘Degeneration’

Crocodiles están de vuelta con Upside Down In Heaven, su primer álbum en cuatro años, que saldrá el 7 de abril a través de Lolipop Records.

El dúo de San Diego formado por Brandon Welchez y Charles Rowell lo anticipan con «Degeneration», una pieza de rock n’ roll vintage con aires a The Who. «La pesadez de la vida en un planeta agonizante y violento a menudo puede empujarnos hacia nuestros peores impulsos», dice Welchez. «‘Degeneration’ se escribió en el hirviente y enfermizo verano de 2020, donde me encontré con exceso de trabajo, mal pagado y ahogándome con el humo de los incendios forestales. El tiempo libre que tenía lo pasé leyendo el último número de muertes por covid o inundándome con noticias de fascistas literales marchando por las calles. Me encontré flotando en una nube de ira, miedo y frustración. En lugar de permitirme caer en malos hábitos o sucumbir a mi emoción negativa, escribí esta canción».

El video de la canción fue codirigido por Welchez y Kate Clover y tiene a la banda literalmente degenerando mientras toca un programa de entrevistas local.

Escucha ‘Degeneration’ de Crocodiles

Estas serán las canciones de ‘Upside Down In Heaven’ de Crocodiles

01. Love Beyond The Grave

02. Dead Beat

03. I’ve Become What I Fear Most

04. Degeneration

05. Upside Down In Heaven

06. Magic Trash

07. Lovers Of Nothing

08. Forever Walk Alone

09. Surfing With Death

10. Rock ‘N’ Roll Graveyard

Foto Crocodiles: @allanwaffleswan