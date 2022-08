Spain están de vuelta con un disco de rarezas

¿Recordáis a Spain? La banda liderada por el músico Josh Haden, hijo de la leyenda del jazz bass Charlie Haden, está de vuelta con el lanzamiento de un nuevo LP de pistas recientemente descubiertas, remezcladas y reimaginadas por el legendario productor/músico Kramer en 2021 en su Noise Miami Studio para su sello, Shimmy-Disc.

World Of Blue se editará el próximo 30 de septiembre. Título que remite al de su debut, The Blue Moods of Spain, ya que presenta pistas de sus sesiones de 1994 en el legendario estudio de Los Ángeles Poop Alley.

«En aquellos días, mis hermanas Rachel y Petra Haden estaban en una banda llamada That Dog», dice Josh en las notas de World of Blue. «Tenían muchos seguidores en Los Ángeles y se estaban preparando para firmar con un sello importante. Cuando comencé en Spain, fueron una gran inspiración para mí. Fue un momento emocionante para la música en Los Ángeles. Beck y Weezer apenas comenzaban, y este científico/productor loco llamado Tom Grimley estaba grabando a las mejores bandas en su estudio convertido en un taller de reparación de automóviles llamado Poop Alley Studios».

Josh continúa: «Pagué la sesión con hierba que sembré en mi armario. Nos instalamos y empezó a llover. Tom puso un micrófono afuera. Para almorzar, caminábamos por el callejón hasta India Sweets and Spices, en Fairfax. justo al norte de Pico. Después de terminar la grabación, Petra se acercó y sobregrabó el violín. Había un área acolchada donde recuerdo estar sentado durante la mezcla. Había pequeñas pilas de cinta Aphex de 16 pistas por todas partes».

Junto con el anuncio del disco llega la canción que le da título, «World of Blue» que, al igual que las otras cuatro que incluye, presenta a la hermana de Josh, Petra Haden, en el violín. «‘World of Blue’ fue el resultado final de mucha experimentación con drones de tempo lento en diferentes claves. Hay varios prototipos anteriores para esta canción con diferentes títulos. Nos quedamos con este porque funcionó mejor y proporcionó el lienzo más adecuado para el hermoso trabajo de violín de Petra. Se supone que la canción transmite la sensación de un mundo en tristeza, que yo se sentía personalmente en ese momento y se traduce bien para nuestra era actual».

Escucha ‘World Of Blue’ de Spain

Estas serán las canciones de World Of Blue de Spain

01. HER USED – TO – BEEN

02. PHONE MACHINE

03. I LIED

04. DREAMING OF LOVE

05. WORLD OF BLUE