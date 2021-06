Cruel World anuncia segunda fecha ante su sold out

Hace algunas semanas te hablábamos de Cruel World, el festival del postpunk, new wave y sonidos ochenteros organizado por los responsables de Coachella.

Cruel World no pudo celebrarse en 2020 pero fue reprogramado para el 14 de mayo de 2022 en Brookside en el Rose Bowl de la ciudad californiana. La entradas se agotaron en pocas horas, con lo que la organización ha decidido hacerlo un festival de dos días y fijar una nueva fecha para el 15 de mayo con los mismos artistas.

El evento junta a leyendas del pop como Morrissey, con leyendas de la new wave como Blondie o Devo, a los que se les unen influyentes nombres del postpunk como el repoker de ases formado por Bauhaus, The Psychedelic Furs, The Church, Public Image Ltd o Echo & The Bunnymen. Además de Violent Femmes, The Damned, Christian Death, Jay Aston’s Gene Loves Jezebel, The Meteors o nombres más recientes como Cold Cave, TR / ST y Blaqk Audio.

Más información y entradas para la nueva fecha de Cruel World, en su web.

Consulta el cartel completo del festival