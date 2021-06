La selección de junio de acqustic para 7 Minutos al Día

Como venimos haciendo en los últimos meses, seguimos con nuestra sección mensual en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. Tal como hicimos en marzo, abril y mayo, volvemos a compartir con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que realiza cada mes. Este mes de junio acqustic ha escogido para presentar en 7 Minutos al Día la música de Seb Heart, Paula Koops, Carla Lourdes, Fabio Canu y The Noises.

Seb Heart – Thought of you

Seb Heart es un cantautor francobritánico, afincado en Barcelona desde hace unos años. En sus canciones muestra influencias folk, soul, reggae y pop. Unas canciones inspiradas por sus viajes y su contacto con la naturaleza. Seb ha actuado en festivales de toda Europa como el Surfana 2019 (Países Bajos), el Barcelona Surf Festival y el Enter The Wave 2020. Su último sencillo es “Thought of you”, sobre el cual nos cuenta que “quería hacer una canción muy simple y pegadiza, que la gente pudiera cantar fácilmente. Estaba en un punto de mucha inspiración y enamoramiento, y me salió esta canción, recordando momentos que pasé con mi pareja. Viajes de surf, fiestas en la playa, atardeceres con amigos”.

Paula Koops – Desde que no estás

Paula Koops es un proyecto que nació el pasado julio con su primer single, “Magia en Caos”. Su intérprete, Paula López, lleva escribiendo cada sentimiento desde que tiene memoria. Después de estudiar en Inglaterra decidió volver a Madrid y acoger de nuevo el español como lengua para expresarse. Casi todas sus influencias son de habla inglesa, y es por eso que desde que salió “Magia en Caos” lleva trabajando en cómo adaptar sus influencias al español y sacar un nuevo proyecto a raíz de eso. Quiere volver al pop-rock de los 2000, y su inspiración para volver a esa década surgió hace dos años, cuando Machine Gun Kelly y Yungblud sacaron “I think I’m Okay”. Su canción “Desde que no estás” trata de el momento de una ruptura en la que la persona te ha dejado, pero al paso de unas cuantas semanas esa persona intenta volver a tu vida, sin querer nada pero queriendo todo. No es nada claro, y no te deja olvidarte de esa persona. La canción incluye un teclado que remite a otra de sus referencias, Supertramp.

Carla Lourdes es una cantautora natural de Ponferrada, El Bierzo, aunque lleva años residiendo en Vigo, Galicia. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Cristóbal Halffter, en Ponferrada, donde completó el grado elemental y parte del profesional de violín. También recibió clases de piano durante 8 años en una escuela privada. Hace tres años finalizó el grado 4 de canto a través de los estudios Rockschool. A los 15 años empezó a componer, y desde los 24 se ha embarcado en su proyecto personal. Forma parte además, como corista, del equipo de músicos que acompañan a Sabela Cereijo en la gira de su disco Siguiendo el Juego”. En 2020 publicó “Sinergia” junto a Carmen Durán. Ahora ha sacado “Sin instrucciones”, conformado de momento por 5 canciones de estudio y el video musical de una de ellas, con el que pretende conectar con las personas a través de unas letras reales y unas melodías llenas de personalidad. Para ello cuenta con un numeroso equipo en el que se encuentran Raúl Ben a la producción y músicos como José Bruno, batería de Leiva, Fito y Andrés Calamaro, entre otros.

Fabio Canu – Born to shine

Fabio Canu es un cantautor y guitarrista italiano de género country rock con más de 2000 conciertos a su espalda por toda Europa. Debutó en 2010 con un álbum titulado Miles Miles Away. Desde entonces ha sido ganador de varios concursos y premios internacionales como Best European country music artist of the year. Algunas de sus canciones han aparecido en series de televisión. Su último sencillo hasta la fecha se titula “Born to shine”. Puedes encontrar más información sobre Fabio Canu en su página web.

The Noises – Días que no volverán

The Noises es una banda madrileña que llevan una década de carrera en la escena alternativa española. Han pasado por Warner y BMG e incluso han llegado a lanzar una colaboración de gran éxito con el reconocido Carlos Sadness: “Thelma & Louise – Feat. Carlos Sadness”. Sus influencias son principalmente procedentes del pop británico, habiendo mencionado entre sus referencias a bandas como Arctic Monkeys, pero también a grupos norteamericanos como The Strokes o Kings of Leon. Su último sencillo es “Días que no volverán”, una canción con un toque nostálgico en la que han querido homenajear a los grupos que han marcado su adolescencia.