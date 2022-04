Cuarto adelanto para The Smile, ‘Pana-Vision’

The Smile lanzan el cuarto adelanto del que será su disco de debut. El proyecto paralelo de los Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood junto a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet ya han compartido “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke” y la reciente “Skrting on the Surface” rescatada de las sesiones In Rainbows interpretada en vivo varias veces tanto por la banda como por el proyecto paralelo Atoms for Peace de Yorke. En su nueva versión obtiene un cambio notable gracias a los arpegios de Greenwood, el trabajo de batería de Tom Skinner y un baño de sintetizadores y metales sutiles que acompañan a Yorke en los minutos finales.

Ahora llega “Pana-Vision” que repta sobre nosotros junto a un piano hipnótico y un fascinante estribillo. Un tema oscuro y barroco que ha sido incluido en la serie Peaky Blinders.

Escucha ‘Pana-Vision’ de The Smile

Toma nota de las fechas de The Smile

VIERNES 10 DE JUNIO – BARCELONA (PRIMAVERA SOUND)

MARTES 5 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL)

MIÉRCOLES 6 DE JULIO – MADRID (NOCHES DEL BOTÁNICO)