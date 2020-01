Dan Deacon publica “Become A Mountain”, adelanto de su próximo disco

El estadounidense Dan Deacon ha publicado el single (con su correspondiente vídeo, que puede verse al final de este texto) de la canción “Become A Mountain”, un adelanto de su próximo disco, que con el título de “Mystic Familar” verá la luz el día 31 de enero en el sello Domino. Os recordamos que Deacon actuará en agosto en la 14ª edición del festival malagueño Canela Party, que este año se celebrará entre los días 5 y 8 del citado mes.

Con base de operaciones en Baltimore, Dan Deacon ha puesto en circulación desde 2003 una veintena de títulos (entre discos de estudio, directos, EPs, singles, bandas sonoras), con cierto nomadismo en cuanto a sellos, si bien los dos últimos LPs, “America”, de 2012, y “Gliss Riffer”, aparecido en febrero de 2015 y que presentó en el FIB de 2016, han sido editados en Domino, donde también va a salir su inminente nuevo LP. La de sus grabaciones es una faceta en la que colecciona deslumbrantes halagos –“´America´ es como una hipotética alianza entre The Polyphonic Spree, Fuck Buttons, Steve Reich y Sufjan Stevens viajando a través del país en busca de los restos de Walt Whitman. Así de grandioso, así de friki” (Rockdelux)-, aunque no menos fama le han dado sus conciertos, gracias a los cuales el desinhibido músico estadounidense se ha convertido en todo un referente del pop extravagante del último decenio – “En disco o en concierto, Deacon ofrece escapismo del mejor” (Consequence Of Sound)-.

En los directos de Dan Deacon destaca la interacción que crea con el público, a quien convierte en actor de lo que está pasando sobre el escenario. Este puede estar situado en una galería, un museo, un club convencional, un teatro o cualquier lugar insospechado. O un festival malagueño, claro. Él solo necesita que el recinto facilite una atmósfera relajada de cara a la participación de los asistentes. Entonces Dan sacará sus canciones exultantes y vitalistas, con su voz incrustada en un magma de cacharrería electrónica y percusiones tribales, o de lo que se le ocurra ese día. Cámara, acción y a disfrutar.

5-8 Ago – Málaga – Canela Party – Entradas