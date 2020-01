Ryley Walker, el 14 de febrero en Barcelona

Ryley Walker actuará el 14 de febrero en Barcelona. Será en la Antiga Fàbrica Estrella Damm y en el marco de una fiesta de presentación del Vida Festival, evento que este año celebrará su séptima edición entre los días 2 y 4 de julio en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú.

Esta visita del cantante y guitarrista estadounidense forma parte de un solo tour, bautizado como “An Evening With Ryley Walker”, en el que su repertorio y sonido están marcados por un espíritu “back to roots” (vuelta a las raíces), con el que va a reconectar con su base de fans desde una atmósfera intimista y cercana.

El último LP de estudio de Ryley Walker se publicó en noviembre de 2018, con el título de “The Lilywhite Sessions”, un álbum, el sexto de su carrera, en el que versiona canción por canción y con mucha fidelidad a las tomas originales un “disco perdido” de Dave Matthews Band, el que debía haber salido de las grabaciones realizadas por el citado grupo durante 1999 y 2000, pero que luego fueron dejadas de lado y no salieron a la superficie hasta que se produjo una filtración en internet. Con anterioridad, Walker sacó su último disco de estudio con composiciones suyas en mayo de 2018, bautizado como “Deafman Glance”. En él Ryley hizo colisionar su sentido de la improvisación con la voluntad de hacer una obra de anti-folk. En sus propias palabras, se trata de un álbum “de sonido Chicago”, algo que él mismo define como “ese tren que siempre está acercándose hacia ti, pero nunca llega”. Cabe recordar que, al margen de sus propios álbumes, Walker también ha sacado dos compartidos con el batería de jazz Charles Rumbak: el primero, “Cannots“, en 2016 con el sello Dead Oceans y el segundo, “Little Common Twist“, hace bien poco, en noviembre de 2019 y con la discográfica Thrill Jockey.

Talentoso y precoz, y hasta cierto punto erudito cuando aplica la ligereza de Bert Jansch, aunque desde una naturalidad que es solo suya, Walker ha ido ganando seguidores a lo largo de este último lustro (con el disco “Primrose Green”, de 2015, como el ariete definitivo que amplió su eco y su público) entre los melómanos que saborean con igual deleite el “American Beauty” de Grateful Dead que los pasos de Hiss Golden Messenger o, como le ocurre a él en su cuarto largo, “Golden Sings That Have Been Sung” (2016), aprecian las entregas de David Sylvian a finales de los ochenta y la húmeda euforia de las mejores obras de Iron & Wine.

14 Feb – Barcelona – Festa de presentació VIDA 2020 (Antiga Fábrica Estrella Damm)