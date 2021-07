SanSan Festival tuvo que ser cancelado en 2019 por la gota fría, y en 2020 por el COVID. Finalmente el próximo mes de octubre regresará con un interesante cartel encabezado por Vetusta Morla, Leiva, Amaral y Love of Lesbian.

La nueva edición del SanSan Festival está prevista para los días 29, 30 y 31 de octubre de este año y contará también con Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako, entre otros.

Además SanSan Festival suma un escenario de electrónica en el que actuarán artistas como DJ Nano, Brian Cross y Javi Reina , entre muchos otros, y que pondrán en valor la cultura de la música electrónica poniendo una nota diferente a la programación actual.

Entradas ya a la venta en www.sansanfestival.com.