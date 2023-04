Libro: David Bowie – La historia detrás de sus 456 canciones (BLUME)

No es necesario ahondar en la conocida contribución de David Bowie a la historia de la música. Su innovación, estilo y capacidad de reinventarse lo convirtieron en una figura icónica e influyente de la cultura popular. Además de esa influencia musical, desafió las convenciones sociales y artísticas, abrió nuevas oportunidades para futuros talentos y dejó una huella indeleble en otros campos como la moda o el cine. Su capacidad de transformación fue también inspiración para muchos diseñadores y artistas. Desde sus extravagantes atuendos, hasta su icónico look andrógino, desafió las normas para crear personajes únicos y atractivos sobre el escenario o en la pantalla.

Las cinco décadas en activo de Bowie y esa colección de álbumes que marcaron varias épocas y calaron en distintas generaciones de músicos de todos los estilos, han sido documentadas de una ingente cantidad de material bibliográfico que ayuda a entender mejor el legado del recordado cantante. Podríamos citar algunos libros memorables, como David Bowie Is de Geoffrey Marsh y Victoria Broackes (Lenoir), Bowie. La historia ilustrada de Pat Gilbert (BLUME), Siluetas Y Sombras: David Bowie de Juan J. Vicedo (Sílex Música), Bowie: La colección definitiva de Terence Patrick O’Neill (BLUME) o Bowie por Bowie: Entrevistas y encuentros con David Bowie (Libros Cúpula).

Recientemente ha llegado a las tiendas David Bowie – La historia detrás de sus 456 canciones (BLUME) de Benoît Clerc , quien ya había abordado de manera similar la carrera de Queen y Prince. Un volumen que se une a otros de la editorial dedicados a Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd o Led Zeppelin. Una interesante obra que complementa todo lo anterior publicado sobre el Duque Blanco, centrándose en el legado más importante que nos dejó: sus canciones.

El libro arranca con unos apuntes biográficos antes de la gloria, centrándose en los primeros años del aún desconocido David Robert Jones. Sus primeros grupos en la Bromley Technical School, su interés por la moda, su entrada en la banda The Kon-rads como saxofonista, su pasión por el blues y sus pinitos junto a The King Bees. Poco después se une a The Manish Boys, donde sigue fogueándose como artista hasta que termina en The Lower Third, su última aventura antes de convertirse en solista primero como Davie Jones, y ya en enero de 1966 como David Bowie.

Sus más de 600 páginas nos dejan un completo recorrido por todos esos 50 años y todas esas composiciones, hasta llegar a las recogidas en el EP póstumo No Plan (2017), que incluía temas grabados a la vez que su último álbum, Blackstar (2016). Año a año y disco a disco, que es analizado minuciosamente antes de entrar a diseccionar cada una de sus pistas, la obra de Benoît Clerc es una completa guía que viene aderezada con una gran cantidad de material gráfico. A estas innumerables fotografías se le unen testimonios de músicos, productores y ejecutivos que trabajaron con él. Se completa con una discografía en la que también se enumeran directos y recopilatorios.

Pero como decimos, su principal valor es cómo analiza cada una de esas 456 canciones entregadas. La historia tras ellas, su génesis, las circunstancias con las que fueron escritas, su lugar de grabación, los instrumentos que fueron usados y los músicos, ingenieros y equipo, invitados a cada sesión. Una joya, vaya.

Puedes comprar el libro David Bowie – La historia detrás de sus 456 canciones de Benoît Clerc, en la web de BLUME.