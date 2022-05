Death Cab for Cutie adelantan un single de su nuevo disco

Death Cab for Cutie anuncian el sucesor del discreto Thank You For Today, que fue editado por Atlantic Records en 2018. En 2020 publicaron un EP con carácter benéfico a través de su Bandcamp. Georgia EP rendía tributo a sus artistas favoritos de la ciudad norteamericana, de TLC a Cat Power, sin olvidarse de R.E.M., Neutral Milk Hotel y Vic Chesnutt.

Ahora anuncian nuevo disco, Asphalt Meadows, que llega el 16 de septiembre a través de Atlantic. La banda también compartió el sencillo principal “Roman Candles” y anunció una próxima gira, que incluye fechas junto a Illuminati Hotties, Low y Yo La Tengo (de momento solo en EEUU).

“‘Roman Candles’ trata sobre el pavor existencial paralizante que va de la mano con vivir en una ciudad nerviosa en un planeta moribundo”, dijo la banda sobre la nueva canción en un comunicado. “Y que la única forma de estar en el momento es dejarlo ir todo”.

Escucha ‘Roman Candles’ de Death Cab for Cutie

Foto Death Cab for Cutie: Jimmy Fontaine