Declan McKenna – What Happened To The Beach? (Sony)

Se lo ha tomado con tranquilidad el bueno de Declan McKenna para confeccionar su tercer disco. En tiempos en los que la industria del disco reclama y antepone la celeridad a cualquier otro valor de tipo artístico, no deja de ser llamativo que el joven londinense haya tardado cuatro años en presentar en sociedad un nuevo disco tras el excelente Zeros. En estos años transcurridos le han servido para foguearse en el escenario -gira extensa por los Estados Unidos incluida- y no menos importante, ir moldeando un perfil artístico cada vez más maduro sin dejar de lado sus influencias que parten del glam, pero que aquí se bifurcan por otros derroteros.

Si en su anterior disco se ponía el listón alto, en este What Happened To The Beach? (Sony, 2024) no se deja amedrentar por las expectativas creadas, y reúne una colección de canciones con unos sonidos musculosos en la que despunta una personalidad arrolladora. La producción del aclamado Gianluca Buccellati (por sus controles de sonido han pasado Arlo Sparks o Lana Del Rey) reposa en un sonido envolvente, de una suave psicodelia y más de un arrebato roquero.

Canciones que son el diario íntimo en donde Mckenna nos hace partícipe de sus cuitas amorosas y los recuerdos de una idealizada California (“Elevator Hum) tejida sobre una base de batería programada. Su querencia por los sonidos sureños lucen en “I Write The News” con ecos a Big Thief y el Beck del Odelay.

En este pastiche de influencias hay cabida también para reverenciar a los The Beatles más barrocos (“Sympathy”), crear atmosferas synthpop con estribillos memorables (“Mullholland’s Dinner And Wine” o “Breath Of Light”), guiñar un ojo a Mitski (“Nothing Works”), y hasta dar forma a canciones pop que se me antojan perfectas como en el caso de “Mezzanine”. Este chico tiene un groove que atrapa sin remedio.

Escucha Declan McKenna – What Happened To The Beach?