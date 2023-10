‘In Ribbons’ de Pale Saints llega ampliado por su 30 aniversario

In Ribbons, segundo disco de los británicos Pale Saints, cumplía 30 años en 2022. Tras una serie de retrasos causados por la pandemia de Covid y problemas en la planta de producción, por fin podemos disfrutar de una edición especial que incluye demos nunca antes escuchadas, como «Blue Flower» de Slapp Happy y la rara grabación de 4 pistas de Ian Masters de su querida versión de Nancy Sinatra, «Kinky Love». Además, presentan dos versiones de banda de viento de The Tintwistle Band (anteriormente solo disponibles en un sencillo de edición limitada con la primera prensa del LP en el Reino Unido).

El álbum debut de 1990 de Pale Saints, «The Comforts of Madness», es un destacado trabajo que debe tanto al post-punk como a la escena Paisley Underground de Los Ángeles como al shoegaze. Poco después de su lanzamiento, Meriel Barham, miembro fundador de Lush, se unió al trío de Leeds compuesto por Ian Masters, Graeme Naysmith y Chris Cooper como segundoa guitarrista en vivo, aportando una nueva dinámica a la banda.

Habiendo trabajado previamente en su EP «Flesh Balloon» (1991), el productor Hugh Jones (Echo & The Bunnyman, Modern English, The Sound) hizo un brillante trabajo capturando In Ribbons (1992), a pesar de algunas tensiones en el estudio.

Un año después de que Pale Saints lanzara «In Ribbons», Ian dejó la banda: «Tuve que dejar la banda porque mis brazos se habían vuelto demasiado largos». Reclutando a la ex bajista de Heart Throbs, Colleen Browne, Pale Saints grabó otro álbum para 4AD (Slow Buildings, 1994) antes de separarse. Mientras tanto, Ian formó un dúo, Spoonfed Hybrid, con Chris Trout de A.C. Temple, lanzando un álbum homónimo en 1993 en el efímero sub-sello de 4AD, Guernica, que también está programado para ser reeditado próximamente.

Estas son las canciones de la reedición de ‘In Ribbons’ de Pale Saints

A1. Throwing Back The Apple

A2. Ordeal

A3. Thread of Light

A4. Shell

A5. There Is No Day

A6. Hunted

B1. Hair Shoes

B2. Babymaker

B3. Liquid

B4. Neverending Night

B5. Featherframe

B6. A Thousand Stars Burst Open

C1. Babymaker (demo)

C2. Kinky Love (demo)

C3. Hair Shoes (demo)

C4. Shell (demo)

C5. Hunted (demo)

C6. Featherframe (demo)

D1. Blue Flower (demo)

D2. Throwing Back The Apple (demo)

D3. Ordeal (demo)

D4. Untitled Instrumental (demo)

D5. A Thousand Stars Burst Open (Tintwistle Brass Band Version)

D6. A Revelation (Tintwistle Brass Band Version)

Escucha la reedición de ‘In Ribbons’ de Pale Saints

Foto Pale Saints: Matt Heslop