Depeche Mode edita remezclas de ‘Wagging Tongue’ con Wet Leg, Richie Hawtin o los españoles Imbermind

Depeche Mode han regresado con su primer álbum en seis años, el decimoquinto en su carrera. Memento Mori (Columbia, 2023) una obra difícil, pues tuvo que ser grabada tras el repentino fallecimiento del miembro fundador de la banda Andrew Fletcher el pasado mayo. Un trabajo que no solo afronta la pérdida, sino que está lleno de esperanza y redención y supone su mejor material en largo tiempo, como mínimo desde Playing The Angel (Mute, 2005).

Al igual que hicieron con «Ghosts Again», su nuevo single «Wagging Tongue» acaba de ser editado con ocho remezclas de artistas como Wet Leg, Daniel Avery, Richie Hawtin, Gaiser o los españoles Imbermind, dúo compuesto por Edu Imbernon y Clemente.

Tras publicar hace unos meses “Kind Of Love” junto al mítico Peter Murphy -renovada versión del original de 1989 “Strange Kind of Love”-, vuelven a apuntar alto. Como comenta Edu Imbernon: “Depeche Mode me pidieron que les preparase este remix, y decidí crearlo junto a Clemente, por lo tanto sumarlo a nuestro proyecto conjunto IMBERMIND. La banda británica ha sido la formación que más me ha influenciado desde siempre, con diferencia ellos han contribuido a creer en mi carrera como músico… aún más ahora al darse este hito tan importante que ha sido trabajar para ellos, e incluso conocerlos en persona. Esta remezcla para el tema ‘Wagging Tongue’ está enfocada a contentar tanto sus fans más clásicos, como a una nueva generación de oyentes, además de nuestros propios seguidores».

Hace pocos días desvelábamos que Depeche Mode volverían a España en 2024, con paradas en Madrid, Barcelona y Bilbao, como está avanzando la promotora Live Nation.

Este es el contenido de ‘Wagging Tongue (Remixes)’

Wagging Tongue (Remix Featuring Kid Moxie)

Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Wagging Tongue (Edu Imbernon & Clemente ‘Imbermind’ Vision)

Wagging Tongue (Daniel Avery Remix)

Wagging Tongue (Henning Baer Remix)

Wagging Tongue (Hawtin Gaiser Remix)

Wagging Tongue (Gabe Gurnsey Remix)

Wagging Tongue (Kiimi’s Enjoy the Ride Dub Remix)

Escucha ‘Wagging Tongue (Remixes)’ de Depeche Mode