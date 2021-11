Descubre a Los Bitchos, banda instrumental producida por Alex Kapranos de Franz Ferdinand

Los Bitchos comparten el vídeo su último sencillo, “Good To Go!”. El cuarteto instrumental femenino pancontinental con sede en Londres. Serra Petale (guitarra), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonsson (bajo) y Nic Crawshaw (batería) provienen de diferentes partes del mundo, pero se conocieron a través de fiestas en casa que duran toda la noche o a través de amigos. Su sonido único las une, incorporando una mezcla retro-futurista de chicha peruana, cumbia argentina, psicología turca y guitarras de surf.

Con un ambiente tiki lounge irresistiblemente relajado, “Good To Go!” viene acompañado de un video muy divertido dirigido por Tom Mitchell y protagonizado por la banda y Alex Kapranos de Franz Ferdinand.

Los Bitchos comentan del vídeo: “Atrapadas en un programa de juegos surrealista en un tribunal y haciendo girar la rueda de la fortuna por nuestra libertad. Esta canción siempre nos ha hecho pensar en un programa de juegos de los 70 con su humor ligero y divertido junto con una intrigante introducción al estilo occidental. Conseguimos que todos nuestros amigos fueran nuestro jurado y nuestro productor Alex presentara / juzgara el programa. Nos divertimos mucho haciendo este video “.

“Good To Go!” es el segundo single compartido del tan esperado álbum debut de la banda, Let The Festivities Begin! , cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de febrero de 2022 a través de City Slang Records. El álbum fue producido por Alex Kapranos de Franz Ferdinand en Gallery Studios, Londres, el espacio de grabación propiedad de Phil Manzanera de Roxy Music.

Escucha ‘Good To Go!’ de Los Bitchos

Los Bitchos nos vistan

12.04.22- San Sebastian, Sala Dabadaba

13.04.22 – Madrid, Moby Dick

15.04.22- Barcelona, Laut

07.06.22- Barcelona, Primavera Sound

Foto: Tom Mitchell