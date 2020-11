Te presentamos el nuevo single de Tú No Existes

Tú No Existes es una banda catalana formada en la actualidad por Edu Montoya, Roger Torralbo y Lidia Anaut. Hace un año te la presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día y estrenamos una sesión en vivo. Ahora el trío vuelve a Muzikalia para presentarnos su nueva canción, “Corrientes de pensamientos”. La canción formará parte de su próximo disco, Futuro Perfecto, que se publicará en 2021 de la mano del sello madrileño Calaverita Records, por quienes han fichado este año. Lo nuevo de Tú No Existes ha producido en colaboración con el músico valenciano Jorge Tórtel y ffflashback (Jesús Macià). Para el mastering han contado además con Yves Roussel, que ha trabajado con una lista interminable de artistas entre los que destacan El Guincho, Juan Perro o La Bien Querida, por citar solo unos cuantos.

Este 2020 ha sido un año productivo en cuanto a canciones para Tú No Existes, que además de este nuevo tema han publicado otros como “TK Pulsar”, “País Sideral”, o “Himne Nacional”, una versión en catalán de “The National Anthem”, de Radiohead, grabada durante el obligado confinamiento. Parece que todos ellos se incluirán en el segundo álbum del grupo, Futuro Perfecto, además de este “Corriente de pensamientos” que estrenan hoy mismo. Una canción que sigue la senda del pop electrónico y bailable que caracteriza al grupo, pero con una evolución en su sonido inspirada en nombres como Caribou o Hot Chip. La letra habla sobre la forma en la que nos afecta la tecnología y el exceso de información, reflexionando sobre la dificultad de profundizar realmente en el conocimiento interpersonal.

Este nuevo single de Tú No Existes llega acompañado de un vídeo que intercala imágenes de diferentes personas y grupos practicando taichi, haciendo referencia a esa búsqueda interior que la sobreinformación nos niega a la que hace referencia la canción.

