Nace el festival Cala Mijas con Arctic Monkeys, Kraftwerk, Hot Chip y más

El verano de festivales de 2022 no deja de darnos alegrías. Un nuevo evento llega a la costa del sol los próximos 1, 2 y 3 de septiembre. Cala Mijas debuta por todo lo alto con un cartel que en una primera tanda nos ha traído las confirmaciones de Arctic Monkeys, Kraftwerk, Hot Chip, Chet Faker, Blossoms, The Lathums, Nathy Peluso y los nacionales Love of Lesbian, Sen Senra y El Columpio Asesino.

La Costa del Sol acogerá el evento internacional, un nuevo modelo de festival que nace con un sólido compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El verano ha encontrado el cierre perfecto para las vacaciones en el nuevo festival internacional Cala Mijas. Un evento de tres días en el que vivir la experiencia es cuestión de actitud: disfrutar de la música en directo, de la playa, del encanto del pueblo de Mijas, de su gastronomía y de los atardeceres que se convierten en amaneceres. Con una localización inmejorable, ubicado en el pintoresco municipio malagueño de Mijas, un oasis de casas blancas y playas de arena dorada, este festival no viene acompañado únicamente de una cuidada selección musical; también de un claro compromiso por garantizar un modelo de festival que sea responsable con el medio ambiente, preserve la zona y aporte a la comunidad local.

Por ello, basará sus ideales, estrategias y acciones en un modelo transversal con medidas que varían desde asegurar la inclusión social y la completa transparencia en todos sus procesos, el fomento del comercio local, o un flujo de trabajo diseñado para optimizar y reutilizar todos los recursos disponibles. Siendo conscientes de la responsabilidad de aplicar las medidas y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso va más allá reforzando la transmisión de los valores y objetivos a todos los asistentes. Una experiencia donde la música se disfruta sin remordimientos, cuidando del planeta y apoyando un modelo cultural sostenible, contribuyendo a la región y asentando las bases del camino hacia los festivales de una nueva era.

Abonos para Cala Mijas

Los bonos estarán a la venta el próximo miércoles 1 de diciembre a las 9h, con opción de adquirir el bono con camping incluido, a través de calamijas.com y seetickets.com/es. Desde hoy a las 11h se abre una lista de espera en calamijas.com para acceder a la preventa de las entradas y los primeros 5.000 bonos se podrán adquirir a 80€ el 29 de noviembre.