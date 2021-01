Devoran entre sí tienen nuevo EP

Devoran entre sí es el nuevo proyecto paralelo de Andrés Ruiz, solista y productor argentino de synthpop, ex Viva Elástico, Compañero Asma, Alud Negro, entre otras.

Formado a finales de 2019, la banda acaba de lanzar un EP homónimo que agrupa los cuatro primeros simples hasta el momento. “Soltaron los perros”, “Volver al baile”, “Déjame las drogas” y “En la jungla”. Cada una de las canciones cuenta con un video lyric publicado en su canal de YouTube.

Devoran entre sí fue compuesto y producido por Andrés Ruiz en estudio Furbo, Buenos Aires y masterizado por Aldo León en Playground Studios, Ciudad de México.

Con un sonido y una estética bien definida hacia el postpunk, Devoran entre sí llamó rápidamente la atención de los amantes del género. A poco tiempo de lanzar su EP debut, la banda comenzó a sonar en programas de renombre en la escena dark de Latinoamérica y EEUU, principalmente.

Recientemente Devoran entre sí fue invitado a participar en el compilado internacional “En días obscuros”, que saldrá en 2021 a través del sello We Are One, de México.

Actualmente, el grupo se encuentra preparando el segundo EP que saldrá en marzo de 2021.