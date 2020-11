Digital 21 & Stefan Olsdal – Complex (Electronic Bits Records)

La primera vez que me encontré frente a la propuesta musical de la colaboración entre Digital 21 & Stefan Olsdal, fue como teloneros del brillante concierto que ofreció Jon Hopkins hace justo ahora unos dos años en La Riviera. La verdad que, con las condiciones actuales derivadas de la pandemia mundial, es impensable un show de aquellas características, lleno de contoneos, desenfreno, adrenalina y paroxismo.

El caso es que, por entonces, ya me dejó prendado su sonido con los temas más desatados que ofrecía su debut, Inside (17). “Symmetry”, “Who are all of you?” o “Bergman” eran temas de altura como para seguir de cerca los pasos de la pareja artística.

La leyenda de la cultura de club nacional y el bajista de Placebo regresan en este singular ejercicio anual con Complex (20). Ciertamente, su oferta no ha variado demasiado; siguen apostando por un equilibrio entre lo sintético y lo orgánico, con la inclusión de su inseparable cuarteto de cuerda, buscando infligir hondura a las diferentes composiciones –especialmente acertado en la reptante “The trip” y la tensa “The fire”, con ecos a los Portishead del Roseland de N.Y.C.-.

En este su segundo trabajo quizás cueste un poco más encontrar composiciones que enganchen de primeras y su recorrido adolece de cierta linealidad que no juega demasiado a favor en el desarrollo de la escucha, echándose de menos algún punto de inflexión que escore el sonido hacia ángulos más arriesgados o llamativos.

Pese a ello, el disco se disfruta sin demasiados problemas, engrosando la lista de obras electrónicas dotadas de la suficiente personalidad y seriedad como para merecer un considerable número de escuchas. No se los pierdan sobre un escenario cuando no esté prohibido bailar. Quién nos iba a decir que la distopía que viviéramos fuera ser tan de marca blanca.