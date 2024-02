The Lemon Twigs tendrán nuevo disco en mayo

The Lemon Twigs arrancaban 2024 con una nueva canción llamada «My Golden Years», primer material inédito desde que lanzaran su su estupendo disco de 2023 Everything Harmony (10º mejor del año para Muzikalia).

El grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, estaba de vuelta con un tema en la órbita melódica de The Beach Boys, la energía y el bombasto de Raspberries, y las brillantes texturas de guitarra de 12 cuerdas de The Byrds. Ahora se confirma que esta será una de las canciones del que será su próximo álbum que llegará el próximo 3 de mayo con el título de A Dream Is All We Know.

El anuncio del disco llega junto a una nueva canción, el dulce sencillo de pop barroco «They Don’t Know How To Fall In Place», un guiño caprichoso a una relación romántica no realizada. El video, dirigido por Amber Navarro (Molly Lewis, Weyes Blood, Diners), presenta pequeñas versiones de The Lemon Twigs enloquecidas, al estilo Borrowers, sobre alegres canciones de órgano y armonías caleidoscópicas.

Escucha ‘They Don’t Know How To Fall In Place’ de The Lemon Twigs

Estas serán las canciones de ‘A Dream Is All We Know’ de The Lemon Twigs

My Golden Years

They Don’t Know How To Fall In Place

Church Bells

A Dream Is All I Know

Sweet Vibration

In The Eyes Of The Girl

If You And I Are Not Wise

How Can I Love Her More

Ember Days

Peppermint Roses

I Should’ve Known Right From The Start

Rock On (Over and Over)