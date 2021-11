Entrevistamos a Sexy Zebras, que preparan disco

El 22 de febrero de 2022 sale el nuevo álbum de Sexy Zebras. Nada es casualidad y como dice ‘Gabi’ Montes, el cantante y bajo del grupo: “Nos hemos dado cuenta de que jamás seremos los mismos”. Pero lo que si saben, es que siempre tendrán un lugar donde volver para empezar de cero, una calle en el popular barrio de Hortaleza en Madrid. La “Calle Liberación” los ha visto crecer, unió a Gabi, José y Jesús para embarcarles en esta aventura. Allí, han evolucionado como banda y como personas. Y allí, empieza esta nueva etapa para Sexy Zebras.

“La Calle Liberación, en Hortaleza, se convirtió en un lugar espiritual donde empezaríamos de cero”

¿Qué significa para vosotros la calle Liberación?

La calle liberación es la calle donde nacimos los tres. Somos vecinos desde que teníamos seis años. Justo antes de la pandemia, se fue el batería antiguo y entró Jesús. Y nos reencontramos de nuevo en casa de nuestros padres con la guitarra acústica. Se convirtió en un lugar espiritual donde empezaríamos de cero. Hemos cambiado todos los procesos de composición y hemos pensado más en las letras y las melodías. Ha sido un proceso liberador.

Hemos querido contar en este disco todos los estados por los que hemos ido pasando, cuando tienes que empezar desde cero y tienes que recuperar la alegría, el perdón y entender nuevos códigos. Se ha convertido en un país porque todos los singles que estamos sacando tienen banderas. Cada uno conforma un estado de ánimo de nuestro proceso de composición.

¿Hay alguna mención más a vuestro barrio, a Hortaleza?

En una canción sí que decimos algo de Hortaleza. Queremos hacer un acto muy especial en el barrio el día del lanzamiento del disco. Queremos hacer la presentación en la calle Liberación. Estamos hablando con el ayuntamiento y nos encantaría hacer una acción de barrio, muy de nosotros.

¿Qué caracteriza esta nueva etapa de Sexy Zebras?

Es un paso adelante. Nos hemos dado cuenta de que nunca seremos los mismos. Tú y yo jamás seremos los mismos porque ya nos conocemos y estamos teniendo esta conversión. Por lo tanto, ya hemos compartido cosas. Nos hemos permitido explorar, queremos cantar a otras cosas. Hemos sido toda la vida unos punkis y tampoco se sostenía ser toda la vida unos punkis. No porque no lo seamos, pero creo que estamos más expansivos. Antes pintábamos en blanco y negro y ahora nos hemos permitido explorar el verde, el azul, el rojo y el amarillo. Personalmente, estaba acojonado. Pero me he encontrado con que nuestros fans abrazan el cambio y nos entienden perfectamente.

¿Qué ha aportado Jesús, el nuevo batería del grupo?

Con Jesús fue todo muy fácil y musicalmente es una bestia, es un súper batería. A mí me ha obligado a tocar mejor el bajo, a José le ha obligado a llevarse mejor con su hermano y a construir una relación diferente. Nos ha dado muchos recursos, pero en lo personal ha provocado un bienestar en el clima de la banda y creo que eso era algo que necesitábamos.

¿Cuáles son las influencias del nuevo álbum?

Nosotros siempre hemos tenido referencias muy ‘anglo’; desde los Red Hot Chili Peppers, a los Strokes, a los Arctic Monkeys…etc. Pero en este disco hemos bebido mucho de Soda Stereo, de Radio Futura, Charly Garcia… Lo que más ha influido son los procesos personales; cuando superas una ruptura de cualquier tipo, José ha tenido un niño y habla de eso…No sé, hablamos de cosas que ni se pasaban por nuestra cabeza.

¿Habéis tenido prejuicios respecto algún género anteriormente?

A medida que me voy haciendo mayor, se me van quitando las tonterías. Ahora ya me parece de subnormal intentar clasificar los gustos en base a los géneros. A mi me gustan las canciones y eso está por encima del pop, del trap y del hip-hop. Los jóvenes están trayendo frescor al panorama y los prejuicios se han eliminado. Y de repente te ves escuchando trap que parece punk… Me parece super inspirador y nosotros hemos eliminado los prejuicios a base de conocer las cosas.

¿Os gustaría hacer alguna colaboración aparentemente random?

No te puedo contar muchas cosas. Hay una que es muy en nuestro código. Estamos trabajando con una banda fantástica y madrileña también. Pero hay otras cosas que estamos intentando que transgreden eso. Cuando nos mezclamos con gente de diferentes géneros, la cabeza se te abre mucho. Me encantaría hacer más cosas y cuanto más bizarras, más me interesan.

¿Hay colaboraciones en el disco?

Hay una seguro, luego tenemos otras dos que no creo que entren en Calle Liberación pero saldrán después. Estamos trabajando tres colaboraciones ahora y dos de ellas son de diferentes géneros.

¿Es un disco conceptual?

Para nosotros es un disco conceptual porque entendemos que es una obra cerrada, limitada en el tiempo y una foto de nosotros mismos en este proceso. Necesitábamos que tuviese una idea clara y cerrada. No es aleatorio que salga el 22, no es aleatorio el orden de los temas. Pero sería iluso si te dijera que hay que escuchar el disco de arriba abajo, la gente lo va a escuchar como le salga de los huevos. Para nosotros, a nivel inspirador, lo ha sido.

¿Canción favorita del álbum?

En concreto, el siguiente single que sacamos “Nena”, es la primera letra que hicimos y sorprendentemente, la última que cerramos. Me hace mucha ilusión porque ha tenido muchos títulos, muchas mezclas y muchas dudas. Pero la hemos completado.

¿Cómo ha sido la vuelta al ruedo?

Como un niño pequeño. Se ve que la gente está siendo feliz otra vez. La mitad del curro en esto, es el público. Nosotros llegamos ahí, pero es muy importante que la gente esté así. El olor a furgoneta, pillarme amplis…no sé. El año que viene tenemos muchos conciertos cerrados y la verdad es que es un gusto.

Tenéis una cita con The Parrots en concierto Cómplices de Vibra Mahou…

Tenemos una vida super paralela en cuanto a banda. Empezamos casi a la vez, compartimos nuestros primeros locales, compartíamos amplis y diez años después, nos juntamos. Éramos unos maqueteros y no teníamos ni idea de tocar. Estamos preparando una versión super bizarra de cara a ese concierto.