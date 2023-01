The Smile son los nuevos invitados a la emisora de radio de Seattle KEXP, para presentar algunas de las canciones del que ha sido su sorprendente debut A Light For Attracting Attention. Un disco producido y mezclado por Nigel Godrich y masterizado por Bob Ludwig. Las pistas cuentan con cuerdas de la Orquesta Contemporánea de Londres, además de una sección completa de metales de músicos de jazz contemporáneos del Reino Unido, incluidos Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

El proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, junto con el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner, se adentra en nuevos territorios con la libertad proporcionada por el menor impacto de un proyecto secundario, aún así nos ha sorprendido notablemente y esperamos que en la medida de lo posible, tenga continuidad.

Estas son las canciones interpretadas:

A Hairdryer

Thin Thing

The Opposite

You Will Never Work In Television Again

Open The Floodgates

Disfruta de la actuación de The Smile en KEXP