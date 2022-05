The Smile – A Light for Attracting Attention (XL Recordings / Popstock!)

La jugada de The Smile no deja de sorprendernos. Estábamos acostumbradas a las aventuras paralelas de Thom Yorke más allá de los márgenes de Radiohead desde que en 2006 lanzara su primer disco en solitario, The Eraser. En 2009 estrenaba banda, Atoms for Peace junto a Flea de Red Hot Chili Peppers, el productor Nigel Godrich, Joey Waronker y Mauro Refosco con quienes publicaría Amok (2013). Y ahora, se une a su compañero Jonny Greenwood y a Tom Skinner batería de la banda Sons Of Kemet, para conformar un nuevo proyecto que se acerca más a la banda madre de lo que podíamos imaginar.

Las canciones de The Smile están firmadas por dos quintas partes de Radiohead y a su vez producidas por Godrich y sí, suenan mucho a Radiohead. De hecho, hasta una de ellas, “Skrting on the Surface”, pertenece a su repertorio de los tiempos de In Rainbows, y ha sido interpretada en vivo varias veces tanto por la banda, como por los Atoms for Peace antes mencionados. Entonces, ¿por qué A Light for Attracting Attention no ha terminando siendo un nuevo álbum de Radiohead? Pues según sus miembros, porque el proceso ha sido mucho más espontáneo y no ha tenido que someterse a tantos puntos de vista como es habitual en los autores de Ok Computer (1997).

Desconocemos el recorrido que puede tener una banda paralela de esta envergadura, el caso es que su aparición no solo es una buena noticia para los seguidores de Radiohead, que disfrutarán de momentos tan guitarreros como “You Will Never Work In Television Again”, algo no muy frecuente en el grupo desde hace casi dos décadas o de temas como “The Opposite”, que remite directamente a glorias pasadas como esa “Identikit” de A Moon Shaped Pool (2016). The Smile juegan con texturas, se acercan al jazz (importante el papel de Skinner) y logran ahondar en ese familiar universo con parajes realmente inspirados como la acústica melancolía de “Free in the Knowledge”, la inusual “Thin Things”, la urgente “We Don’t Know What Tomorrow Brings”, el piano que realza la bonira “Open the Floodgates” o el brío de “A Hairdryer”.

Estamos ante un gran disco que va mucho más allá que ser un mero divertimento.

Escucha The Smile – A Light for Attracting Attention